Mondiali, Brasile: Ancelotti trova il colpevole ma perde la pazienza in conferenza

La Seleção stecca la prima ai Mondiali. Il Ct già sotto accusa risponde stizzito in conferenza stampa sui cambi mentre analizza la gara d'esordio contro il Marocco

Testa bassa, faccia tirata, volto preoccupato e non rilassato. Sin dall’entrata in campo quello che si percepiva nello sguardo di Carlo Ancelotti era il nervosismo per la gara d’esordio al Mondiale. E la rete in apertura del Marocco, con Saibari su assist di Brahim Diaz, ha subito complicato i piani del Brasile che si è trovato subito ad inseguire per pareggiare i conti. La nazionale verdeoro è poi riuscita a pareggiare ma il debutto in chiaroscuro ricco di equilibrismo tattico con un 4-4-2 difensivo, eccessivamente attendista ed ordinato non ha aiutato il ct italiano a brillare e raggiungere la vittoria. Nel post gara Ancelotti ha indicato la causa del pareggio ma il tecnico ha perso la pazienza ad una domanda sulle sostituzioni e sugli assenti.

Debutto amaro per Ancelotti

Da una parte la soddisfazione per aver evitato la sconfitta, dall’altra la consapevolezza di una prestazione ben al di sotto delle aspettative, soprattutto nella prima frazione di gioco dove il Brasile non ha toccato palla. La formazione verdeoro ha sofferto l’intensità e l’organizzazione degli africani dopo una disattenzione difensiva brasiliana.

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La reazione è arrivata con Vinicius Junior, autore della rete che ha ristabilito l’equilibrio prima dell’intervallo. Nella ripresa il Brasile ha mostrato qualche segnale di crescita, senza però riuscire a trovare il gol della vittoria.

Ancelotti: “L’obiettivo è superare la fase a gironi”

Al termine dell’incontro Carlo Ancelotti ha analizzato con la prestazione dei suoi, senza nascondere le difficoltà incontrate nel debutto mondiale del Brasile. “Può capitare che l’esordio, per tante ragioni, non vada come si vorrebbe. Bisogna andare avanti, bisogna prepararsi per la prossima partita.”

Ancelotti aggiunge: “L’obiettivo è qualificarsi, superare la fase a gironi e migliorare nel tempo”.

Le scelte di formazione e la difesa del gruppo

Tra i temi più discussi della vigilia c’erano le decisioni relative all’undici titolare. Ancelotti ha scelto Ibañez e Douglas Santos sugli esterni difensivi e ha affidato il ruolo di centravanti a Igor Thiago, lasciando inizialmente in panchina altri giocatori attesi protagonisti.

Il tecnico ha però respinto qualsiasi lettura focalizzata sui singoli: “La formazione iniziale è stata scelta con cura perché ci abbiamo lavorato su. Valutando i giocatori, ci è sembrata la formazione giusta. Non credo ci siano critiche rivolte ai singoli giocatori titolari. Le critiche sono rivolte all’intera squadra, che non ha giocato bene nel primo tempo.”

Anche alla domanda sul mancato impiego dal primo minuto di Endrick, Ancelotti ha preferito mantenere l’attenzione sul rendimento collettivo: “Non sono qui per parlare dei singoli giocatori; parlo della squadra. La nazionale non ha giocato bene nel primo tempo, ma è andata meglio nel secondo. Abbiamo avuto delle occasioni, ma dobbiamo migliorare.”

Infine Ancelotti ha perso la pazienza alla domanda sulle sostituzioni: “Ho fatto due sostituzioni al 45′, poi al 59′. Capisci? Due cambi al termine del primo tempo, non ho mica perso tempo a fare i cambi!”

Il peso dell’emozione nel debutto mondiale

Nell’analisi del match, l’allenatore italiano ha individuato nel nervosismo uno dei principali fattori che hanno condizionato la prestazione della Seleção. Errori tecnici e palle perse in zone delicate del campo hanno infatti favorito la crescita del Marocco, soprattutto nei primi quarantacinque minuti.

Spiega Ancelotti: “La partita, soprattutto il primo tempo, è stata difficile perché credo che la squadra fosse un po’ nervosa. Troppi errori che hanno compromesso l’equilibrio in campo. Il secondo tempo è andato molto meglio. È stata una partita dura e la squadra migliorerà nella prossima”.

Paquetá conferma: “L’ansia ha preso il sopravvento”

Sulla stessa linea anche Lucas Paquetá, che ha riconosciuto come la pressione dell’esordio abbia inciso sul rendimento della squadra: “Abbiamo giocato un brutto primo tempo. I primi 25 minuti sono stati molto snervanti. L’ansia ha preso il sopravvento sul nostro gioco. Alla fine abbiamo subito un gol. Dopo il gol di Vini, abbiamo perso il controllo della palla. Nel secondo tempo siamo stati migliori.”

Conclude l’ex Milan: “Dobbiamo migliorare, non possiamo lasciare che l’ansia prenda il sopravvento. La prima partita è finita, era il nostro debutto, dobbiamo continuare a migliorare, è solo l’inizio”.

Ora c’è Haiti: sfida già decisiva

Archiviato il pareggio contro il Marocco, il Brasile è chiamato a reagire immediatamente. Il prossimo appuntamento del Gruppo C vedrà la Seleção affrontare Haiti il 19 giugno a Philadelphia, una gara che potrebbe già indirizzare il cammino della squadra verso la qualificazione agli ottavi di finale.

Per Ancelotti e i suoi uomini sarà l’occasione ideale per trasformare le indicazioni emerse all’esordio in una prestazione più convincente e fare un passo importante verso il primo obiettivo dichiarato: il passaggio del turno.

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