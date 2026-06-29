Brasile-Giappone, Ancelotti spera in Vinicius e Cunha, la decisione su Neymar: le formazioni ufficiali ai Mondiali

Le scelte di Ancelotti e Moriyasu per i sedicesimi di finale dei Mondiali: Brasile che contro il Giappone conferma l'undici sceso in campo contro la Scozia, affidandosi a Rayan, Paquetá e Vinicius dietro a Cunha

La Coppa del Mondo 2026 entra nel vivo dopo la fine della fase a gironi, con il Brasile che in occasione dei sedicesimi affronterà il Giappone. Per l’occasione Carlo Ancelotti si affida al leader Vinicius Jr. e a Matheus Cunha, che ormai si è preso con decisioni le chiavi dell’attacco verdeoro. Panchina invece per Neymar.

Come arrivano le due squadre

Dopo una partenza un po’ a rilento con il pareggio per 1-1 contro il Marocco nella partita d’esordio, il Brasile di Ancelotti ha decisamente cambiato marcia, battendo 3-0 sia Haiti che Scozia, conquistando così il primo posto nel girone e presentandosi con fiducia ai sedicesimi di finale. Superare questo Giappone non sarà però facile. I nipponici infatti pure si presentano consapevoli del loro valore e da imbattuti nel proprio girone, dove sono passati da secondi dietro l’Olanda grazie al pari per 1-1 contro gli Oranje, la netta vittoria per 4-0 sulla Tunisia e il pareggio finale con la Svezia sempre per 1-1.

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Le scelte di Ancelotti

Per l’occasione Ancelotti ha deciso di confermare l’11 di partenza della sfida con la Scozia anche contro il Giappone, affidandosi ad Allison in porta difeso dai soliti Marquinhos e Gabriel come centrali e Danilo e Santos rispettivamente come terzino destro e sinistro. In mediana agiranno invece Bruno Guimaraes e Casemiro, mentre sulla trequarti spazio a Rayan, Paquetá e il leader indiscusso del reparto offensivo della Selecao, Vinicius, che agiranno alle spalle dell’unica punta Matheus Cunha, che ormai si è preso il posto da titolare. Ancora panchina invece per Neymar, che dopo l’esordio nella competizione nella sfida contro la Scozia potrebbe trovare altri minuti a partita in corso.

Le formazioni ufficiali

Brasile (4-2-3-1): Alisson; Danilo, Marquinhos, Gabriel, Santos; Guimaraes, Casemiro; Rayan, Paquetá, Vinicius; Cunha. Allenatore: Carlo Ancelotti.

Giappone (3-4-2-1): Suzuki; Ito, Tomiyasu, Itakura; Doan, Sano, Tanaka, Nakamura; Kamada, Maeda; Ueda. Allenatore: Hajime Moriyasu.