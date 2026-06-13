Mondiali, Brasile-Marocco: le formazioni ufficiali. Ancelotti punta su Casemiro e Vinicius, le scelte

Il Brasile di Ancelotti fa il suo esordio nel Gruppo C contro il temibile Marocco, rivelazione ai Mondiali in Qatar del 2022: come giocheranno le due nazionali

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È l’ora del Brasile. La Seleçao di Carlo Ancelotti debutta ai Mondiali contro il temibile e ambizioso Marocco, rivelazione dell’ultima Coppa del Mondo in Qatar. Si gioca al MetLife Stadium di East Rutherford, nel New Jersey, in una sfida già fondamentale per il primato del Gruppo C. I due commissari tecnici hanno sciolto gli ultimi dubbi: ecco le formazioni ufficiali.

Brasile, la scelta sui terzini: Ancelotti ha deciso

Ancelotti sceglie il 4-3-3. Tra i pali Alisson Becker, a lungo oggetto del desiderio di Inter e Juventus ma destinato a proseguire la sua avventura col Liverpool. Al centro della difesa spazio a Marquinhos e Gabriel Magalhaes, mentre i due ex bianconeri Danilo e Alex Sandro sono stati scalzati da Roger Ibanez e Douglas Santos. In mezzo al campo massima fiducia nel fedelissimo Casemiro, pilastro del suo mitico Real Madrid nell’indimenticabile trio con Kroos e Modric. Completeranno il reparto Paquetà e Bruno Guimaraes.

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Matheus Cunha o Igor Thiago: chi giocherà in attacco

I due esterni offensivi saranno Raphinha e Vinicius. Dopo un’annata sulle montagne russe, la stella del Real spera di ritrovarsi agli ordini del ct italiano, con cui ha dato il meglio di sé sfiorando anche il Pallone d’Oro. Ancelotti ha scelto l’attaccante che dovrà guidare il Brasile contro i Leoni dell’Atlante: Igor Thiago l’ha spuntata su Matheus Cunha, 10 gol in Premier League col Manchester United. Neymar è ancora fermo ai box.

Marocco, ecco l’undici di Ouhabi

Il Marocco ha perso due pedine importanti come Ezzalzouli e Aguerd, ma la rosa resta di assoluto livello. Anche Ouhabi opta per il 4-3-3: in porta ci sarà l’eroe dei Mondiali in Qatar Bounou, mentre il pacchetto arretrato sarà composto dall’ex Inter Hakimi, fresco di trionfo in Champions col PSG, Diop, Riad e Mazraoui, che però non è al meglio. A centrocampo toccherà a Bouaddi, El Aynaoui e Ounahi, quindi il tridente formato da Brahim Diaz, Saibari ed El Khannouss.

Brasile-Marocco: le formazioni ufficiali