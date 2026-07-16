Mondiali, Buenos Aires festeggia l’Argentina in finale

Buenos Aires si illumina di biancoceleste dopo la vittoria dell’Argentina nella semifinale dei Mondiali 2026. Migliaia di tifosi si sono radunati in Plaza de la República per celebrare il successo per 2-1 contro l’Inghilterra e il pass conquistato per la finale. Le immagini dall’alto mostrano la capitale argentina illuminata dai fuochi d’artificio, mentre la festa dei sostenitori della Selección invade le strade della città. Grazie alla rimonta firmata dagli assist di Lionel Messi per Enzo Fernández e Lautaro Martínez, l’Argentina raggiunge l’ultimo atto del torneo, dove affronterà la Spagna.