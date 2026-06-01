Mondiali, Sudafrica come l’Iran: l’allarme visti che imbarazza la Fifa. Le accuse di sabotaggio e i rimpianti dell’Italia

La Coppa del Mondo continua a subire problemi organizzativi, l’ultima nazionale a dover fare i conti con i problemi burocratici sono i Bafana Bafana e dall’Iran arrivano nuove accuse agli USA

Il primo Mondiale a 48 squadre non sta cominciando sotto la migliore stella. L’organizzazione di Stati Uniti (in particolare) ma anche di Messico e Canada sta dimostrando più di un problema. Nelle ultime settimane a tenere banco è stato il caso Iran ma a rivelare un sintomo di un problema più profondo, che non può non imbarazzare la FIFA, è arrivato anche il caso del Sudafrica.

Sudafrica senza visti, la situazione

L’ultima nazionale a dover far fronte al problema visti è stata il Sudafrica con un allarme che è scoppiato negli ultimi giorni e che ha messo in grande difficoltà anche la Fifa. La partenza della nazionale per il Messico è stata ritardata a causa di problemi burocratici con un allarme arrivato direttamente dal ministro dello sport, Gayton McKenzie: “Ho bisogno di una relazione su quello che è successo e devono essere presi provvedimenti contro i responsabili di questo disastro. Ci stanno facendo passare per idioti. Questa vicenda dei viaggi e dei visti della SAFA è imbarazzante e profondamente ingiusta nei confronti dei giocatori e dello staff tecnico”. A distanza di 24 ore però è arrivato anche il chiarimento da parte dello stesso ministro che sui social ha comunicato che tutti i giocatori hanno ricevuto i visti ma mancano ancora all’appello quelli di un allenatore in seconda, del medico della squadra, del capo della sicurezza e di uno degli analisti. Ma la partenza in programma per oggi non dovrebbe essere ulteriormente ritardata.

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L’Iran accusa gli USA di sabotaggio

Le stringenti regole per l’immigrazione imposte dall’amministrazione Trump hanno creato dei grandi problemi a tutte le nazionali che devono viaggiare verso gli Stati Uniti per il Mondiale. E ora sul caso arrivano nuove accuse dall’Iran, in particolare in questa occasione dall’ambascia iraniana in Sudafrica. In un post sulla pagina X arriva un attacco diretto all’amministrazione statunitense. “Gli USA stanno abusando del loro ruolo di paese organizzatore della Coppa del Mondo. Hanno rilasciato visti fortemente limitati alla squadra iraniana che deve giocare sul territorio statunitense. E hanno anche fallito nel rilasciare i visti per la nazionale sudafricana in maniera tempestiva. O sono incredibilmente incapaci nell’affrontare questo processo o stanno agendo in cattiva fede”.

I rimpianti dell’Italia

Dopo la debacle in Bosnia e la terza qualificazione mancata di fila, l’Italia ha cominciato a cullare un sogno che sin dalle prime ore sembrava praticamente impossibile, quello di un ripescaggio al Mondiale. L’organizzazione della Coppa del Mondo è stata funestata da continui problemi e anche dalla situazione politica internazionale con il caso Iran e la sua partecipazione che ha tenuto anche la Fifa in allerta per mesi. L’Italia ha provato a sperare in una chiamata dell’ultimo minuto, ormai del tutto vanificata. E ora per i tifosi non resta che aspettare il calcio di inizio della manifestazione e tornare con la mente ai rimpianti della sera di Zenica.