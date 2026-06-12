Mondiali, la Rai costretta a scusarsi per il “taglio” a Shakira: cosa è successo. Ma sul caso “pubblicità” è la Fifa nel mirino

La diretta della cerimonia inaugurale del Mondiale tagliata per dare spazio al Tg1, la Rai spiega con un comunicato il motivo dell’errore. Le pubblicità nel corso del match però sono colpa della Fifa

L’Italia guarda il Mondiale dal divano, in tutti i sensi. La nazionale azzurra ha mancato per la terza volta la qualificazione alla fase finale della Coppa del Mondo ma anche senza la nazionale, gli appassionati di calcio non si lasciano di certo scappare l’occasione di vedere il più grande evento del mondo del calcio. Ma la Cerimonia di apertura in Messico arriva con i primi inconvenienti con l’esibizione di Shakira che viene tagliata dalla Rai per mandare in onda il Tg1. Ma dal punto di vista televisivo non è stato l’unico problema della serata.

Il comunicato della Rai

Shakira è sul palco della cerimonia dei Mondiali in Messico, ma l’esibizione della cantante colombiana viene tagliata praticamente sul più bello almeno per chi sta seguendo l’evento sulle reti Rai. Un problema che scatena l’immediata reazione dei tifosi che sono corsi sui social per scatenare la propria frustrazione per la situazione e che ha costretto la Rai anche a emettere un comunicato per spiegare quello che è successo: “La programmazione della diretta – si legge – era regolata da una tempistica rigorosa, condivisa con l’organizzazione internazionale, che prevedeva passaggi obbligati tra i diversi momenti della trasmissione. L’interruzione di un minuto prima della conclusione della performance musicale di Shakira è da attribuire a una valutazione operativa legata al rispetto della scaletta e al passaggio di linea al Tg1. Si è trattato di un errore nella gestione del timing finale, per il quale Rai esprime rammarico verso il pubblico”.

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Il difficile rapporto con le cerimonie

Casi completamente diversi ma ancora una volta per la Rai quello della cerimonia di apertura di un grande evento si trasforma in un momento decisamente delicato e forse anche controverso. Soltanto qualche mese fa, la cerimonia di apertura delle Olimpiadi invernali di Milano Cortina è stata al centro di una furiosa polemica. L’allora direttore di RaiSport, Paolo Petrecca, si assunse l’incarico di fare da voce portante di quell’evento con una performance che però è finito nel mirino della critica anche negli stessi ambienti Rai. Un caso così importante e controverso al punto da portare alle dimissioni dello stesso Petrecca chieste a gran voce anche dalla redazione di RaiSport.

Il caso pubblicità

Sempre nel capitolo del Mondiale visto dal divano, ai telespettatori che hanno guardato il match inaugurale tra Messico e Sudafrica non è passato inosservato il momento del “cooling break”. La pausa decisa dalla Fifa per consentire ai calciatori di bere e trovare un po’ di rinfresco dal caldo ma nel corso di questa Coppa del Mondo, quella pausa ha preso il nome di “hydration breaks”, diventando più estesa e soprattutto l’opportunità per mandare in onda anche delle pubblicità. Sui social qualcuno si è lanciato all’attacco della Rai che però nel caso ovviamente non c’entra niente, durante quei momenti è la regia internazionale che va in pausa e dunque chi trasmette l’evento anche negli altri paesi di conseguenza fa lo stesso. Una mossa della Fifa per andare incontro a una fruizione che negli Stati Uniti è praticamente la regola con le pause costanti nel corso dei match di NBA o di NFL per motivi commerciali. Ma per il mondo del calcio si tratta di una novità e anche poco gradita dai fan di tutto il mondo.