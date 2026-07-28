Mondiali, che sorpresa: i gol più belli sono di Capo Verde, Uzbekistan e Haiti. Record di birre e hot dog venduti durante il torneo

Premiata la rete di Carbal all'Argentina, sul podio anche le reti di Eldor Shomurodov per l'Uzbekistan contro il Congo e Wilson Isidor per Haiti contro il Marocco

Nella sua carriera ha seguito numerose manifestazioni sportive e collaborato con agenzie e testate. Esperienza, competenza, conoscenza e memoria storica. Si occupa prevalentemente di calcio

Nè Messi, nè Mbappè. Nè Kane, nè Bellingham. Il gol più bello dei Mondiali del 2026 è stato segnato da Sidny Lopes Cabral. In competizione con altri undici giocatori, tra cui il bomber della Francia (per il suo gol contro il Senegal nella fase a gironi) e la stessa Pulce, il capoverdiano è stato scelto dalla Fifa per la sua splendida rete contro l’Argentina (2-3 ai supplementari) nei sedicesimi di finale. Dopo aver portato l’Albiceleste ai tempi supplementari, Capo Verde ha sfruttato una splendida conclusione del terzino dal limite dell’area per pareggiare. Una perla che non è bastata per assicurarsi la qualificazione, poiché l’Argentina è tornata in vantaggio – definitivamente – pochi minuti dopo.

Premiato Cabral di Capo Verde

Lopes Cabral (23 anni), giocatore del Trabzonspor in Turchia, succede così a Richarlison, autore di una rovesciata per il Brasile contro la Serbia nel 2022, e a Benjamin Pavard, con la sua splendida mezza volée contro l’Argentina nel 2018, negli annali del calcio. “Appena ho superato il mio avversario, ho visto uno spazio libero e ho pensato: ‘Proviamoci’. Sono bravo con entrambi i piedi. Ho visto lo spazio e ho mirato all’incrocio dei pali. Ho trovato il punto giusto e ho tirato un gran bel tiro. Quando ho alzato lo sguardo e ho visto la palla finire in rete, ho pensato: ‘Cosa ho appena fatto?’ Non potevo crederci”, ha raccontato il giocatore alla FIFA.

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L’incredulità del giocatore

“Quando ho alzato lo sguardo e ho visto il pallone diretto all’incrocio dei pali, ho pensato: “Cosa ho appena fatto?”. Non potevo crederci. Ho guardato i miei compagni e li ho visti tutti urlare, con le mani tra i capelli, traboccanti di gioia. Ho iniziato a correre senza pensarci. Poi ho realizzato di aver appena segnato un gol spettacolare in un Mondiale. Tutti sognano di segnare in un Mondiale, ma farlo in questo modo, su un palcoscenico del genere e contro un avversario di così alto livello, è stato incredibile”.

Lopes Cabral ha rivelato che l’ex giocatore del Real Madrid e della nazionale brasiliana Marcelo si è congratulato personalmente con lui . “Dopo la partita, ho ricevuto un messaggio da Marcelo. È uno dei miei più grandi idoli. È un terzino sinistro, ambidestro, e ha una tecnica straordinaria. Mi ha detto che aveva votato il mio gol come il più bello del torneo! Tutto quello che riuscivo a pensare era: ‘Non ci posso credere!’..Marcelo mi ha detto che ha votato il mio gol come il più bello del torneo! Non riuscivo a pensare ad altro che: “Non ci posso credere!”

Record di vendite per birre e hot-dog

Il podio dei gol più belli del Mondiale è stato completato dalla rete di Eldor Shomurodov per l’Uzbekistan contro la Repubblica Democratica del Congo al secondo posto e da quella di Wilson Isidor per Haiti contro il Marocco al terzo . Entrambe sono state segnate nella fase a gironi. Intanto la Fifa ha diffuso altre statistiche, ma non sportive, legate ai Mondiali. Sono state vendute cinque milioni e mezzo di birre, 4,6 milioni di bibite e bottiglie d’acqua, 675 mila hot dog e un numero imprecisato – o quantomeno non reso pubblico – di ore trascorse in coda nei 39 giorni di competizione. Il torneo, organizzato congiuntamente da Stati Uniti, Messico e Canada, ha riunito 6,8 milioni di tifosi nelle 104 partite disputate, un record assoluto. Secondo l’organizzazione, circa 300.000 persone si sono accreditate per la competizione. Tra queste, 43.000 erano volontari e 73.700 professionisti della sicurezza. A loro è stato affidato il compito di leggere cinque milioni di codici a barre (codici QR) durante i Mondiali.