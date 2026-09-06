Diramata la lista dei convocati azzurri per i Mondiali di Montreal in programma dal 20 al 27 settembre: l’Italia parte con il ruolo di outsider, tutti i candidati alla vittoria

Per lui gli sport americani non hanno segreti: basket, football, baseball e la capacità innata di trovare la notizia dove altri non vedono granché

Senza Pogacar è lecito sognare. L’Italia non arriva ai Mondiali di Montreal come la squadra da battere ma l’assenza del fenomeno sloveno lascia la porta aperta anche a possibili sorprese. Una squadra giovane quella scelta dal ct Villa che punta sulle ambizioni di Pellizzari, sui colpi di Ciccone e che presenta per la prima volta tra i senior anche la promessa Finn.

I convocati della nazionale maschile

L’Italia ci prova, sapendo ovviamente di avere un ruolo di outsider ai Mondiali di ciclismo che andranno in scena a Montreal dal 20 al 27 settembre. Una squadra giovane quella azzurra che prova a stupire e con un capitano come Giulio Pellizzari chiamato a un ruolo importante. I tecnici hanno presentato una lista di 11 corridori per la gara in linea ma solo 8 saranno alla partenza. Il corridore della Red Bull, dopo un Giro d’Italia deludente, è la punta. Ma tra le possibili sorprese ci può essere anche Giulio Ciccone che con la sua esperienza e i suoi colpi di mano può provare a far saltare il banco. Ma tanta attenzione sarà riservata alla giovane speranza azzurra Lorenzo Mark Finn reduce dalla vittoria del Giro d’Italia Next Gen e al Tour de l’svenir.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Nella cronometro invece tutte le chance azzurre sono affidate come sempre a Filippo Ganna che sarà al via insieme a Mattia Cattaneo e a Matteo Sobrero, i tre azzurri saranno impegnati anche nella prova a squadra mista che vedrà la presenza anche di Vittoria Guazzini, Elisa Longo Borghini e Monica Trinca Colonel.

Pogacar non c’è, i candidati alla vittoria

L’assenza di Tadej Pogacar è stato il grande tema degli ultimi giorni. La stagione dello sloveno stava prendendo una piega leggendaria, era in testa e nettamente alla Vuelta (l’unico gran tour che manca alla sua collezione) con il programma che lo avrebbe visto prima ai Mondiali e poi chiudere la stagione con il Lombardia. Ma la brutta caduta in Spagna, con l’operazione alla spalla ha deragliato i suoi piani con Pogi che ha deciso di chiudere in anticipo la sua stagione. Ma anche senza lo sloveno puntare alla vittoria ma anche al podio non è impresa semplice. Il percorso della gara in linea dopo una prima parte completamente pianeggiante vedrà la corsa animarsi sul circuito di 13 chilometri con tre asperità la Côte Camillien Houde (1,8 all’8%), la Cote de Polytrechnique (780 metri al 6% con un tratto all’11) e lo strappo del Pagnuelo (600 metri al 7%). Un percorso nel quale serviranno resistenza ma anche esplosività.

Tra i potenziali candidati alla vittoria c’è senza dubbio Remco Evenepoel reduce da un Tour di altissimo livello, in Francia puntano forte su Paul Seixas ma occhio anche alla condizione di forma di Tom Pidcock reduce dalla vittoria nel mondiale di MTB. Ci sarà anche Van der Poel ma il campione olandese dovrà fare un’impresa per riuscire a resistere sui tratti più complicati.

Ganna contro Evenepol: chi vince la cronometro

Discorso diverso quello relativo alla cronometro, il percorso di 39,2 km prevede solo 220 metri di dislivello concentrati tutti nei 500 metri finali con una salita al 4%. E’ una gara disegnata per i grandi specialisti e l’Italia qui ha possibilità di medaglia e forse anche di vittoria con Filippo Ganna. Si tratta della prima competizione che si svolerà in Canada in programma sia per gli uomini che per le donne il prossimo 20 settembre. Ovviamente il piemontese si troverà di fronte un avversario complicatissimo come Evenepoel che punta alla doppietta crono-linea.

Italia, tutti i convocati per i Mondiali

Questa la lista degli azzurri convocati per i Mondiali di Montreal di ciclismo su strada in programma dal 20 al 27 settembre:

Cronometro

Uomini Elite – domenica 20 settembre

Mattia Cattaneo

Filippo Ganna

Matteo Sobrero

Uomini Under 23 – lunedì 21 settembre

Alessandro Cattani

Nicolas Milesi

Uomini Juniores – martedì 22 settembre

Enrico Balliana

Patrick Pezzo Rosola

Andrea Tarallo

Team Relay – martedì 22 settembre

Uomini

Mattia Cattaneo

Filippo Ganna

Matteo Sobrero

Donne

Vittoria Guazzini

Elisa Longo Borghini

Monica Trinca Colonel

Prove in linea

Uomini Juniores – giovedì 24 settembre

Enrico Balliana

Alessandro Battistoni

Brandon Fedrizzi

Luca Gugnino

Nicola Padovan

Patrick Pezzo Rosola

Andrea Pierotto

Guido Viero

Marco Zoco

Uomini Under 23 – venerdì 25 settembre

Roberto Capello

Alessandro Cattani

Davide Frigo

Federico Lorello

Mattia Negrente

Mattia Proietti Gagliardoni

Enea Sambinello

Matteo Scalco

Simone Zanini

Nicolas Milesi

Uomini Elite – domenica 27 settembre