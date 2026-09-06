Senza Pogacar è lecito sognare. L’Italia non arriva ai Mondiali di Montreal come la squadra da battere ma l’assenza del fenomeno sloveno lascia la porta aperta anche a possibili sorprese. Una squadra giovane quella scelta dal ct Villa che punta sulle ambizioni di Pellizzari, sui colpi di Ciccone e che presenta per la prima volta tra i senior anche la promessa Finn.
- I convocati della nazionale maschile
- Pogacar non c’è, i candidati alla vittoria
- Ganna contro Evenepol: chi vince la cronometro
- Italia, tutti i convocati per i Mondiali
I convocati della nazionale maschile
L’Italia ci prova, sapendo ovviamente di avere un ruolo di outsider ai Mondiali di ciclismo che andranno in scena a Montreal dal 20 al 27 settembre. Una squadra giovane quella azzurra che prova a stupire e con un capitano come Giulio Pellizzari chiamato a un ruolo importante. I tecnici hanno presentato una lista di 11 corridori per la gara in linea ma solo 8 saranno alla partenza. Il corridore della Red Bull, dopo un Giro d’Italia deludente, è la punta. Ma tra le possibili sorprese ci può essere anche Giulio Ciccone che con la sua esperienza e i suoi colpi di mano può provare a far saltare il banco. Ma tanta attenzione sarà riservata alla giovane speranza azzurra Lorenzo Mark Finn reduce dalla vittoria del Giro d’Italia Next Gen e al Tour de l’svenir.
Nella cronometro invece tutte le chance azzurre sono affidate come sempre a Filippo Ganna che sarà al via insieme a Mattia Cattaneo e a Matteo Sobrero, i tre azzurri saranno impegnati anche nella prova a squadra mista che vedrà la presenza anche di Vittoria Guazzini, Elisa Longo Borghini e Monica Trinca Colonel.
Pogacar non c’è, i candidati alla vittoria
L’assenza di Tadej Pogacar è stato il grande tema degli ultimi giorni. La stagione dello sloveno stava prendendo una piega leggendaria, era in testa e nettamente alla Vuelta (l’unico gran tour che manca alla sua collezione) con il programma che lo avrebbe visto prima ai Mondiali e poi chiudere la stagione con il Lombardia. Ma la brutta caduta in Spagna, con l’operazione alla spalla ha deragliato i suoi piani con Pogi che ha deciso di chiudere in anticipo la sua stagione. Ma anche senza lo sloveno puntare alla vittoria ma anche al podio non è impresa semplice. Il percorso della gara in linea dopo una prima parte completamente pianeggiante vedrà la corsa animarsi sul circuito di 13 chilometri con tre asperità la Côte Camillien Houde (1,8 all’8%), la Cote de Polytrechnique (780 metri al 6% con un tratto all’11) e lo strappo del Pagnuelo (600 metri al 7%). Un percorso nel quale serviranno resistenza ma anche esplosività.
Tra i potenziali candidati alla vittoria c’è senza dubbio Remco Evenepoel reduce da un Tour di altissimo livello, in Francia puntano forte su Paul Seixas ma occhio anche alla condizione di forma di Tom Pidcock reduce dalla vittoria nel mondiale di MTB. Ci sarà anche Van der Poel ma il campione olandese dovrà fare un’impresa per riuscire a resistere sui tratti più complicati.
Ganna contro Evenepol: chi vince la cronometro
Discorso diverso quello relativo alla cronometro, il percorso di 39,2 km prevede solo 220 metri di dislivello concentrati tutti nei 500 metri finali con una salita al 4%. E’ una gara disegnata per i grandi specialisti e l’Italia qui ha possibilità di medaglia e forse anche di vittoria con Filippo Ganna. Si tratta della prima competizione che si svolerà in Canada in programma sia per gli uomini che per le donne il prossimo 20 settembre. Ovviamente il piemontese si troverà di fronte un avversario complicatissimo come Evenepoel che punta alla doppietta crono-linea.
Italia, tutti i convocati per i Mondiali
Questa la lista degli azzurri convocati per i Mondiali di Montreal di ciclismo su strada in programma dal 20 al 27 settembre:
Cronometro
Uomini Elite – domenica 20 settembre
- Mattia Cattaneo
- Filippo Ganna
- Matteo Sobrero
Uomini Under 23 – lunedì 21 settembre
- Alessandro Cattani
- Nicolas Milesi
Uomini Juniores – martedì 22 settembre
- Enrico Balliana
- Patrick Pezzo Rosola
- Andrea Tarallo
Team Relay – martedì 22 settembre
Uomini
- Mattia Cattaneo
- Filippo Ganna
- Matteo Sobrero
Donne
- Vittoria Guazzini
- Elisa Longo Borghini
- Monica Trinca Colonel
Prove in linea
Uomini Juniores – giovedì 24 settembre
- Enrico Balliana
- Alessandro Battistoni
- Brandon Fedrizzi
- Luca Gugnino
- Nicola Padovan
- Patrick Pezzo Rosola
- Andrea Pierotto
- Guido Viero
- Marco Zoco
Uomini Under 23 – venerdì 25 settembre
- Roberto Capello
- Alessandro Cattani
- Davide Frigo
- Federico Lorello
- Mattia Negrente
- Mattia Proietti Gagliardoni
- Enea Sambinello
- Matteo Scalco
- Simone Zanini
- Nicolas Milesi
Uomini Elite – domenica 27 settembre
- Alberto Bettiol
- Mattia Cattaneo
- Giulio Ciccone
- Lorenzo Mark Finn
- Giulio Pellizzari
- Davide Piganzoli
- Cristian Scaroni
- Matteo Sobrero
- Matteo Trentin
- Diego Ulissi