Mondiali, Longo Borghini non spezza la maledizione: il bronzo è amaro. Vollering trionfa, una caduta spaventa tutti

La prova in linea vede la vittoria dell’olandese Demi Vollering che batte nel finale la polacca Newiadoma. L’Italia si deve accontentare del bronzo di Longo Borghini

Un Mondiale a portata di mano che però per un motivo o per l’altro sfugge ancora. Elisa Longo Borghini si deve accontentare della medaglia di bronzo nella prova in linea femminile, la maglia iridata è dell’olandese Demi Vollering che beffa nel finale la polacca Newiadoma.

La prova d’orgoglio di Longo Borghini

L’Italia punta tutto sul talento e sull’esperienza di Elisa Longo Borghini. L’azzurra fa una gara molto accorta, resta sempre tra le prime posizioni del gruppo e quando a movimentare la corsa è Demi Vollering, è proprio lei l’unica a rispondere all’attacco dell’olandese che però riesce ad andare in fuga. Longo Borghini non ci sta a mollare la presa, è lei a guidare il gruppetto dell’inseguitrice e a 13 chilometri dal traguardo, dopo aver raggiunto la fuggitiva, prova anche l’attacco decisivo. Si accende una speranza azzurra, Vollering non risponde subito ma salendo del suo passo raggiunge Elisa e poi la stacca andando via insieme a Newiadoma. A 10 dal traguardo si spengono le sue speranze con Elisa che si deve accontentare della medaglia di bronzo.

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La maledizione iridata

Un pizzico di delusione c’è. Longo Borghini conferma di essere una delle migliori cicliste italiane di tutti i tempi come dimostrano i successi conquistati in carriera. Ma il Mondiale resta ancora una volta una maledizione. L’azzurra sperava di averla spezzata con l’oro conquistato con la staffetta mista vinta con Ganna e gli altri. A Montreal nonostante una prova straordinaria, di orgoglio, grinta e coraggio: arriva soltanto una medaglia di bronzo. Una conferma del suo talento ma allo stesso tempo ancora un finale amaro.

La caduta che spezza la gara

La vittoria va a una delle grandi favorite della vigilia ma è indubbio che a condizionare il Mondiale canadese ci sia stata anche la caduta avvenuta quando all’arrivo mancavano 94 chilometri. Un momento di grande preoccupazione perché sin dal primo momento si è capito che per Caroline Andersson e Lauretta Hanson, l’incidente è stato molto doloroso. La svedese è stata forse quella che ha avuto la peggio scatenando grande paura con pochissime informazioni che arrivano sulle sue condizioni, prima delle parole del presidente della federazione svedese che ha provato a rasserenare tutti. La caduta però ha spezzato il gruppo, chiudendo le possibilità di vittorie a tante atlete tra cui la spagnola Blasi.