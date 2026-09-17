I Mondiali di ciclismo 2026 si aprono domenica sulle strade di Montreal in Canada con le prove contro il tempo: l’Italia si gioca subito la carta Ganna, c’è anche la staffetta mista a cronometro

Per lui gli sport americani non hanno segreti: basket, football, baseball e la capacità innata di trovare la notizia dove altri non vedono granché

Le prime corse sono contro il tempo. I Mondiali di ciclismo di aprono con le prove per gli specialisti della cronometro. Montreal ospiterà l’edizione 2026 della rassegna iridata con il programma che va da domenica 20 a domenica 27 e si comincia subito con le prove individuali e l’Italia si gioca subito una delle sue carte da medaglia con Filippo Ganna.

Ganna, impresa impossibile contro Evenepeol?

L’Italia non arriva ai Mondiali di Montreal con il ruolo di favorita soprattutto nelle categorie elite. Ma una carta importante della nostra spedizione è senza dubbio Filippo Ganna che sarà una delle punte di diamante nella prova contro il tempo. L’azzurro però non può essere considerato il favorito visto che si trova di fronte un avversario come Remco Evenepoel che nelle ultime prove ha dimostrato di essere quasi impossibile da battere. La speranza è che le fatiche degli ultimi giorni possano pesare nelle gambe di Remco e che il percorso completamente piatto giochi a vantaggio dell’azzurro. Insieme a Top Ganna, ci sarà in gara anche Matteo Sobrero.

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Longo Borghini, speranza azzurra

Domenica 20 settembre è in programma anche la gara femminile con l’Italia che schiera due atlete con speranze di fare qualcosa di importante. Difficile anche in questo caso pensare alla vittoria finale ma l’esperienza di Elisa Longo Borghini non può mai essere sottovalutata così come le qualità in questo tipo di prove della pistard Vittoria Guazzini. A Montreal si correrà contro il tempo anche nella staffetta mista a cronometro con l’Italia che schiera tra gli uomini Ganna, Sobrero e Cattaneo e tra le donne Guazzini, Longo Borghini e Trinca Colonel.

Italia, tutti i convocati per le prove a cronometro

Oltre alle gare destinate ai senior, ai Mondiali si corrono anche quelle delle categorie Under 23 e juniores. Questi i convocati dell’Italia nelle prove a cronometro ai Mondiali di Montreal:

UOMINI ELITE

Filippo Ganna – Netcompany Ineos

– Netcompany Ineos Matteo Sobrero – Lidl – Trek

UOMINI UNDER 23

Alessandro Cattani – Team Technipes #InEmiliaRomagna

– Team Technipes #InEmiliaRomagna Nicolas Milesi – Ineos Grenadiers Academy

UOMINI JUNIORES

Patrik Pezzo Rosola – Nordest Petrucci Assali Stefen

– Nordest Petrucci Assali Stefen Andrea Tarallo – Team Vangi Tommasini Il Pirata

DONNE ELITE

Vittoria Guazzini – G.S. Fiamme Oro/FDJ United Suez

– G.S. Fiamme Oro/FDJ United Suez Elisa Longo Borghini – UAE Team ADQ

DONNE JUNIORES

Maria Acuti – Biesse – Carrera – Premac

– Biesse – Carrera – Premac Matilde Rossignoli – BFT Burzoni

MIXED RELAY

UOMINI

Mattia Cattaneo – Red Bull – Bora – Hansgrohe

– Red Bull – Bora – Hansgrohe Filippo Ganna – Netcompany Ineos

– Netcompany Ineos Matteo Sobrero – Lidl – Trek

DONNE