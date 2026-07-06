Mondiali, come le rispettive tifoserie hanno seguito Messico-Inghilterra

Migliaia di tifosi si sono radunati lungo il viale Reforma a Città del Messico per seguire l’ottavo di finale dei Mondiali tra Messico e Inghilterra. Un’atmosfera carica di entusiasmo che si è trasformata in delusione al fischio finale: la nazionale messicana è stata sconfitta 3-2, uscendo dalla competizione. A Manchester, invece, l’emozione è esplosa in festa. I tifosi inglesi hanno seguito la partita con il fiato sospeso e sono scoppiati in un boato di gioia al termine di una sfida combattuta allo Stadio Azteca. Nonostante l’inferiorità numerica, con un uomo in meno, l’Inghilterra è riuscita a imporsi e a conquistare l’accesso ai quarti di finale.