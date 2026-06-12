Mondiali, Corea del Sud-Repubblica Ceca: i coreani hanno un nuovo eroe, male l'ex Napoli Kim, rimonta da sogno, la moviola

Hwang In-beom decisivo nella rimonta sui ceki, non basta il portiere Kovar ad evitare il ko, annullato anche un gol a Soucek per fuorigioco

Nella sua carriera ha seguito numerose manifestazioni sportive e collaborato con agenzie e testate. Esperienza, competenza, conoscenza e memoria storica. Si occupa prevalentemente di calcio

Si chiama Hwang In-beom ed è il nuovo eroe della Corea del Sud. Il centrocampista del Feyenoord, che non segnava né forniva assist da gennaio, è stato autore di un gol e di un assist ai Mondiali dopo che la sua squadra era andata in svantaggio al 60′ con la Repubblica Ceca. In ombra invece l’ex Napoli Kim.

Il portiere Kovar protagonista

Il piano iniziale, piuttosto passivo, della squadra di Koubek ha permesso alla formazione asiatica di prendere il controllo del pallone e di essere molto aggressiva nella metà campo avversaria. Dal mancino di di Kang-In Lee sono arrivati sia un potente tiro dalla distanza che passaggi filtranti che i suoi compagni non sono riusciti a finalizzare. A salvare nel primo tempo i ceki è stato portiere Kovar protagonista anche dopo l’intervallo con una doppia parata, negando prima il gol a In-beom e poi a Jae-sung Lee sulla ribattuta.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Kim si fa beffare

Poi, al 56′, il portiere ceco si è distinto ancora una volta, compiendo una parata decisiva su Son. Al 60′ chilometrico fallo laterale di Coufal, palla che supera l’ex Napoli Kim e finisce sulla testa di Krejci che mette dentro per l’inatteso e immeritato vantaggio dei ceki.

La rimonta coreana

Otto minuti dopo aver subito il gol, Hwang In-beom ha sfoderato una splendida giocata in area, accentrandosi e concludendo di precisione per l’1-1. Un fuorigioco fischiato a Soucek ha impedito agli uomini di Koubek di portarsi nuovamente in vantaggio, l’arbitro annulla e il 2-1 della definitiva rimonta arriva nell’azione successiva. Una splendida combinazione tra Paik e In-beom si è conclusa con il giocatore del Feyenoord che ha servito un assist perfetto in area per Hyeon-gyu Oh che ha segnato di prima intenzione.

La Repubblica Ceca si è riversata in avanti nelle fasi finali, ma il risultato è rimasto invariato. Con questa vittoria, la Corea del Sud si porta al secondo posto del Gruppo A, alle spalle del Messico primo per differenza reti. La Repubblica Ceca , invece, chiude la prima giornata al terzo posto.

La moviola della gara

Buona la direzione dell’arbitro Amin Mohamed Omar: un solo ammonito – peraltro in pieno recupero, al 96: Gi-Hyuk Lee per un’entrata scomposta in gioco aereo su Ladislav Krejcí – e corretta al 79′ la decisione di annullare il gol di Tomás Soucek, dagli sviluppi di un piazzato, per fuorigioco.