Mondiali, Costa d'Avorio-Ecuador da non credere: gol al 90' quattro pali, debutta anche Bonny, Estupinan non gioca neanche qui

Successo nel recupero per gli ivoriani grazie a un gol di Diallo, il primo legno lo prende il comasco Yeboah, quanti "italiani" in campo

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Un solo gol ma è stato solo un caso: in Costa d’Avorio-Ecuador nel gruppo E non si annoiano gli spettatori del Filadelfia Stadium: la spuntano gli africani con un gol al 90′ dell’ex atalantino Diallo ma gli ecuadoregni possono mangiarsi le mani per le tante occasioni sprecate in una gara con tanti “italiani” in campo ed uno anche in panchina, il milanista Estupinan, reduce da una stagione incolore.

Solo applausi per l’Ecuador

Aspetti le stelle della Costa d’Avorio e ti ritrovi ad applaudire un Ecuador da calcio-champagne. Tre pali nel primo tempo salvano la porta degli ivoriani. Al 24′ è il comasco Yeboah che colpisce la traversa con un tiro di sinistro dal limite. Al 30′ seconda traversa colpita dall’Ecuador: grande imbucata di Vite per Minda, che apre l’interno di prima intenzione dall’interno dell’area anticipando Fofana in uscita, ma il legno gli nega la gioia del gol. Prima del riposo l’ultima beffa: pallone di Plata a scavalcare la difesa dell’Ecuador, Valencia raccoglie e calcia di sinstro, ma colpisce la base del primo palo.

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La Costa d’Avorio si sveglia nella ripresa

Dopo un primo tempo in cui la Costa d’Avorio è apparsa dimessa ed affidata solo alle percussioni di Diomande sulla fascia destra ed alle imbucate dell’ex Milan Kessie (che è stato anche ammonito per un duro intervento su Hincapié) per i tagli di Touré, cambia l’inerzia del match. Al 52′ anche gli africani colpiscono un palo: Wahi riceve in mezzo un bel cross teso da Diomande e conclude dall’interno dell’area ma viene fermato dalla traversa. In campo anche l’atalantino Kossonou.

Entra anche Bonny, decide Diallo

Al 56′ la mossa che decide la partita: fuori Touré e Wahi, al loro posto l’ex Atalanta Diallo e Bonny. Se il bomber dell’Inter non si fa notare più di tanto è l’attaccante del Manchester United a segnare il gol partita. Al 90′ strappo da parte di Singo, che vola sulla fascia e serve Diallo che batte l’incolpevole Galindez. Esplode la festa della Costa d’Avorio, è la prima vittoria di una squadra africana in questo Mondiale, all’Ecuador restano solo gli applausi ma zero punti.