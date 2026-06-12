Mondiali, Ronaldo lancia la sfida: “Vedremo chi sono i veri campioni”. Haaland spiazza tra hockey e salmone

La stella del Portogallo zittisce gli scettici dopo l’ultima amichevole contro la Nigeria, mentre il norvegese si avvicina al debutto con una preparazione decisamente originale

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Guai a sfidare Cristiano Ronaldo. A secco nelle ultime tre partite disputate con il Portogallo, la stella dell’Al-Nassr è stata criticata per la prestazione contro la Nigeria, ritenuta da alcuni non all’altezza della sua fama. Il cinque volte Pallone d’Oro, non abituato ai giudizi negativi, ha risposto agli scettici prima della partenza della sua nazionale verso gli Stati Uniti. Dove, invece, è già presente Haaland. L’asso della Norvegia, che ha avuto vita facile contro l’Italia nelle qualificazioni ai Mondiali, si prepara al debutto iridato in modo decisamente originale.

Portogallo, le critiche a Cristiano Ronaldo dopo la Nigeria

Sui social una parte dei tifosi non ha perdonato a Ronaldo alcuni stop sbagliati e palle perse ingenuamente nell’ultimo test vinto 2-1 contro la Nigeria. Secondo i critici, l’ex attaccante di Real Madrid, Juventus e Manchester United pagherebbe lo scotto dell’età, mentre altri sostengono che il livello della Saudi League non sia abbastanza competitivo. I sostenitori del capitano del Portogallo, però, hanno risposto sottolineando le giocate e l’impatto del fuoriclasse di Madeira anche in occasione del successo contro le Super Eagles.

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Mondiali, Ronaldo risponde agli scettici

Cristiano Ronaldo replica alle critiche e chiarisce: “Sto bene”. E punge: “Non avete visto le partite?”. Il Portogallo raggiungerà la Florida, dove preparerà l’esordio Mondiale contro la Repubblica Democratica del Congo, in programma il 17 giugno. “La nostra è una generazione molto forte, credo che porterà tanta gioia al popolo portoghese”, aggiunge.

Per la sua ultima grande avventura iridata punta all’obiettivo massimo e lancia la sfida alle superpotenze: “Quando le cose si faranno più difficili, è lì che vedremo i veri campioni. Sono molto fiducioso, l’importante è finire primi nel girone”. La nazionale di Roberto Martínez, inserita nel Gruppo K, affronterà successivamente l’Uzbekistan di Fabio Cannavaro e la Colombia.

Norvegia, la ricetta Mondiale di Haaland

La Norvegia si candida a essere una delle sorprese del torneo. Merito di un percorso netto nelle qualificazioni – con l’Italia tra le vittime – e di una rosa di altissimo livello. La stella dei Leoni di Stale Solbakken è Erling Haaland, pronto a guidare gli scandinavi nella gara d’esordio contro l’Iraq. Il centravanti del Manchester City, grande amico di Gigio Donnarumma, si sta preparando in maniera decisamente insolita.

Dopo aver assistito a gara 5 della finale di Stanley Cup tra Carolina Hurricanes e Vegas Golden Knights, definendo l’hockey il suo “nuovo sport preferito”, Haaland ha condiviso anche una ricetta sui social: salmone rigorosamente norvegese, patate e broccoli. La dieta del vichingo è servita.