Mondiali, i nuovi criteri per i ripescaggi delle migliori terze in classifica: ecco chi si qualifica

Con il nuovo format introdotto dalla Fifa soltanto cinque nazionali sono aritmeticamente eliminate dopo due giornate: ecco come verranno scelte le squadre che passeranno il turno

Giornalista professionista, per Virgilio Sport segue anche il calcio ma è con la pallanuoto che esalta competenze e passioni. Cura la comunicazione di HaBaWaBa, il più grande festival di waterpolo per bambini al mondo

Prenderà il via oggi la 3a e ultima giornata della fase a gironi dei Mondiali 2026, ma dopo i primi due turni soltanto 5 nazionali sono ormai eliminate dalla corsa ai sedicesimi: ecco i nuovi criteri introdotti per i ripescaggi delle migliori terze dei 12 gruppi.

Mondiali, solo 5 squadre già eliminate

L’inedito format a 48 squadre introdotto dalla Fifa per i Mondiali 2026 terrà col fiato sospeso milioni di tifosi in tutto il mondo. Alla vigilia della 3a e ultima giornata della fase a gironi del torneo (scopri qui dove vedere le gare di oggi), infatti, soltanto 5 nazionali sono aritmeticamente condannate all’eliminazione: si tratta di Haiti (girone C), Turchia (D), Tunisia (F), Giordania (J) e Panama (L). A rendere ancora apertissima la lotta per i sedicesimi è la qualificazione per 8 delle migliori terze della fase a gironi.

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I criteri in caso di parità interna ai gironi

In caso di parità di punti all’interno dello stesso girone, la Fifa ha adottato in primis criteri relativi agli scontri diretti: quindi in primis il maggior numero di punti nei confronti tra le due squadre, seguito dalla miglior differenza reti negli scontri diretti e dal maggior numero di gol realizzati in questi incontri.

Se persistesse la parità, si farebbe riferimento al rendimento nell’intero girone: quindi miglior differenza reti totale e miglior attacco; e poi, ancora, la classifica disciplinare calcolata in base ai cartellini e, infine, il Ranking Fifa.

I criteri per stabilire le migliori terze

Ma quali sono i criteri che serviranno a stabilire le migliori 8 terze classificate nei 12 gironi? Per risolvere il rebus la Fifa si è affidata a principi quanto più chiari e facili possibili: quindi i punti ottenuti, seguita dalla miglior differenza reti complessiva, dal miglior attacco, dalla classifica disciplinare e infine dal ranking Fifa.

Le 8 migliori terze oggi

Calcolare oggi le probabili 8 terze che passeranno il turno è piuttosto complicato, con 24 partite ancora da giocare le combinazioni possibili sono ancora innumerevoli. Di sicuro, però, si possono indicare come favorite le squadre che hanno vinto almeno una gara: a chi ha già 3 punti in classifica può considerarsi dentro con un pareggio che la porti a quota 4. Parliamo quindi di Svezia, Scozia, Croazia, Algeria e Paraguay. Ma anche il Senegal, l’unica terza oggi a zero punti, può ancora sperare: dovessero battere l’Iraq nell’incontro di venerdì, Koulibaly e compagni potrebbero ancora entrare tra le top 32 del torneo.

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