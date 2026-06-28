Croazia avanti ai Mondiali: Dalić accende la sfida con il Portogallo, Modrić contro Cristiano Ronaldo nel possibile ultimo grande duello tra leggende.

Sarà Modrić contro Cristiano Ronaldo, la sfida eterna tra i “senza tempo”: il Mondiale si accende con la prima vera sfida tra leggende. I due, insieme, fanno più di 80 anni — Modrić 40, Ronaldo 41 — ma soprattutto un palmarès che racconta carriere leggendarie: oltre 60 trofei vinti considerando club e Nazionali, Champions League, Palloni d’Oro e titoli internazionali che hanno segnato un’epoca. Intanto, la stella croata manda un messaggio a CR7 in vista della gara dei sedicesimi di venerdì.

Quante volte si sono affrontati Modric e Cristiano Ronaldo

Le due leggende Modrić e Ronaldo si sono affrontati più volte ai tempi della rivalità tra Real Madrid e Juventus in Champions League, oltre a incroci con le rispettive Nazionali. In totale i due si sono affrontati 11 volte in partite ufficiali (dati riferiti a club e Nazionali fino ai loro ultimi incroci diretti in competizioni UEFA e con le rispettive selezioni).

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Il bilancio di vittorie propende dalla parte della stella portoghese

Cristiano Ronaldo vittorie: 6

Modrić vittorie: 2

Pareggi: 3

Modrić non ha nascosto l’entusiasmo per il nuovo ostacolo

Superato il girone, la Croazia si prepara ora a un incrocio di altissimo livello: il confronto con il Portogallo di Cristiano Ronaldo si terrà venerdì 3 luglio alle ore 01:00 italiane. Luka Modric, al termine della gara contro il Ghana ha parlato dei prossimi rivali: “Sono fenomenali, una grande squadra, lotteremo, daremo il massimo. Non avevo preferenze su chi avremmo affrontato. Di certo non saranno contenti nemmeno loro di vederci dall’altra parte. Non dobbiamo avere paura di niente, dobbiamo solo dare il massimo e qualunque cosa accada.”

Il croato ha poi ricordato anche la precedente sfida tra le due nazionali che però si erano ritrovate l’ultima volta in amichevole nel 2024: “Abbiamo giocato con loro, ma le amichevoli sono tutta un’altra cosa. Le partite ufficiali, soprattutto ai Mondiali, sono, non dico un altro sport, ma completamente diverse. Obiettivamente, nelle amichevoli non si gioca a duecento all’ora, ma qui sì.”

Dalić tra rabbia e orgoglio

La vittoria della Croazia contro il Ghana e il conseguente passaggio al secondo turno dei Mondiali non hanno placato il ct Zlatko Dalić. Il commissario tecnico ha elogiato la prestazione della squadra, ma non ha nascosto il suo fastidio per alcune decisioni arbitrali considerate discutibili.

Una situazione di moviola di Croazia-Ghana ha acceso le sue proteste dell’allenatore che era arrabbiato per la decisione dell’arbitro di convalidare il gol del Ghana: “L’azione del Ghana non è chiara. Quando la situazione viene osservata per così tanto tempo, diventa sospetta. Queste cose vengono giudicate da noi. Sicuramente quel rigore concesso a Kane non si ripeterà contro l’Inghilterra, né oggi verrebbero fischiati fuorigioco in quel modo.”

E infine: “Non è stato un comportamento corretto, quantomeno sospetto, veniamo giudicati per queste cose”. Nonostante le polemiche, il tecnico ha sottolineato la solidità tattica della squadra e la crescita mostrata in campo, già proiettandosi verso la prossima sfida a Toronto.

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