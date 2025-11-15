Mondiali, c’è anche la Croazia, quinta volta per Modric, delirio Slovacchia al 91’, brilla Adzic, tutte le qualificate

Dopo Francia e Inghilterra anche la Croazia ha staccato il pass per Messico, Canada e Stati Uniti. Per Olanda e Germania sarà decisiva l'ultima gara

I Mondiali sono sempre più vicini ma il quadro delle partecipanti non è ancora completo. Per quanto riguarda il Vecchio Continente a Francia e Inghilterra si è aggiunta la Croazia: battendo le Fær Øer gli scaccati hanno strappato il pass per Messico, Canada e Stati Uniti in anticipo di una giornata. Verdetti rinviati invece per Olanda e Germania. Non prenderà parte all’evento il Montenegro che si è comunque consolato con un successo contro Gibilterra con lo juventino Adzic a bersaglio.

Missione compiuta per la Croazia

I vice-campioni del Mondo in carica, nonché finalisti dell’ultima Nations League, hanno centrato la qualificazione anche per la prossima rassegna iridata. Nel Gruppo L la Croazia di Modric (atteso alla sua quinta Coppa del Mondo) ha staccato irrimediabilmente la Repubblica Ceca con la vittoria sulle Fær Øer. Partita nata male con gli ospiti in vantaggio grazie al gol di Turi. Gli scaccati hanno poi rimediato con le reti di Gvardiol, Musa e Vlasic. Tutto sommato è stata facile per i croati che hanno registrato un bilancio di 6 vittorie e 1 pareggio nel proprio girone.

Olanda e Germania: tutto rinviato

Non è andata altrettanto bene a Olanda e Germania. I tulipani hanno comunque evitato la sconfitta nell’insidiosa trasferta con la Polonia: andati sotto per la rete di Kaminski hanno poi immediatamente reagito raggiungendo il pari con Depay. La qualificazione al Mondiale si deciderà nell’ultima partita contro la Lituania e in quel caso basterà anche un altro pareggio. Più complicata la questione della Germania che ha affossato 2-0 il Lussemburgo (doppietta di Woltemade).

L’ultima sarà però contro la Slovacchia, praticamente uno spareggio con i tedeschi che però hanno dalla propria il vantaggio del campo e di due risultati su tre a disposizione. A proposito del team di Calzona: 1-0 contro l’Irlanda del Nord arrivato extra-time con Bobcek.

Gli altri risultati del sabato: Adzic sugli scudi

Torniamo nel girone della Croazia per parlare del Montenegro. La squadra di Vucinic ha già abbandonato da tempo il sogno di andare al Mondiale. Intanto però si è tolto la soddisfazione dei 3 punti in Gibilterra: dopo lo svantaggio a firma di Jessop sono stati gli italiani Adzic e Krstovic a confezionare l’operazione rimonta. La vera impresa l’ha fatta Malta che è andata a vincere in Finlandia, anche se pure in questo caso si tratta di punti ininfluenti ai fini della qualificazione. Mattatore della serata Grech.

Sono 30 le qualificate, mancano 18 posti

E allora è il caso di fare la conta di chi giocherà sicuramente i Mondiali del 2026. Per l’Europa vi abbiamo detto: Francia, Inghilterra e Croazia sono certe della loro presenza. Poi ci saranno naturalmente Messico, Canada e Stati Uniti in qualità di organizzatori. Venendo agli altri continenti possiamo annoverare all’elenco Giappone, Nuova Zelanda, Iran, Argentina, Uzbekistan, Corea del Sud, Giordania, Australia, Brasile, Ecuador, Colombia, Paraguay, Uruguay, Marocco, Tunisia, Egitto, Algeria, Ghana, Capo Verde, Sudafrica, Qatar, Arabia Saudita, Costa d’Avorio, Senegal. Totale 30 nazionali. Ne mancano 18 per comporre il ricchissimo mosaico.