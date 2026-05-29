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CALCIO MONDIALI

Mondiali, Curaçao presenta la lista dei 26 convocati cantando

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Curaçao rispetta le aspettative di essere una delle attrazioni del prossimo Mondiale di calcio in Usa, Messico e Canada in programma dal 11 giugno. La Federazione della piccola isola caraibica di 150mila abitanti ha presentato in modo totalmente originale la lista dei 26 convocati dal Ct Dick Advocaat per la Coppa del Mondo: li elenca in una canzone che sta spopolando sul web. I nomi dei calciatori della Nazionale vengono “cantati” in un video musicale, rilanciato dai profili social della stessa federazione. (NPK) (immagini X / Curaçao National Football Team)

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