Mondiali, da Marocco-Olanda a Giappone-Brasile, sedicesimi da brivido, la situazione delle migliori terze

La fase a gironi del Mondiale si avvia alla conclusione e si vanno a definire i sedicesimi di finale: subito big match in Nord America, il quadro in vista degli ottavi

Cresciuto tra una staccata di Alonso, un dritto di Federer e un fade away di Kobe, il calcio ha la meglio. Ha seguito diverse manifestazioni sportive e non. Ama scoprire nuove storie e raccontarle.

La fase a gironi del Mondiale volge al termine e ha già consegnato la maggior parte dei verdetti in vista dei sedicesimi di finale, che prenderanno il via domenica 28 giugno alle 21 italiane, e il tabellone che si sta delineando promette grande spettacolo. Non tutti gli incroci sono ancora definiti, perché la classifica delle migliori terze resterà in bilico fino all’ultima giornata della fase a gironi. Il nuovo format del Mondiale, il primo a 48 squadre, ha introdotto un ulteriore turno a eliminazione diretta: dopo i gironi si giocheranno i sedicesimi, e non gli ottavi di finale come solitamente succedeva. Al termine delle gare della fase a gironi passano le prime due di ogni gruppo e le otto migliori terze, per un totale di 32 squadre qualificate.

Mondiale, la situazione delle migliori terze

La classifica separata mette a confronto le 12 squadre che si sono piazzate e si piazzeranno al terzo posto nei rispettivi gironi: solo 8 di loro strapperanno il pass per il prossimo turno, mentre 4 verranno eliminate. I criteri per decretare le migliori otto partono ovviamente dai punti ottenuti nel proprio girone, poi miglior differenza reti complessiva, maggior numero di gol realizzati, condotta disciplinare e ranking FIFA (con riferimento ufficiale a quello bloccato l’11 giugno 2026). La classifica provvisoria delle migliori terze è in continua evoluzione, ma il quadro comincia a definirsi.

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In testa c’è la Svezia del Gruppo F con 4 punti e una differenza reti in parità (0), seguita dall’Ecuador del Gruppo E, anch’esso a quota 4 punti e con la stessa differenza reti ma con meno gol segnati. Chiude il terzetto di testa la Bosnia-Erzegovina con 4 punti, ma con un -1 di differenza reti. Quarta posizione per il Paraguay a 4 punti con -2. Poi un gruppo folto a quota 3 punti: Croazia (-1), Corea del Sud (-1), Algeria (-2) e Scozia, ultima delle terze con chance di qualificazione, con un pesante -3 e appena 1 gol segnato. Dopo l’ottava posizione, Capo Verde e Belgio sono a 2 punti, la Repubblica Democratica del Congo a 1, Senegal con speranze minime con 0 punti e -3. Le ultime giornate dei gironi decideranno tutto.

I big match dei sedicesimi

Tra i sedicesimi già definiti spicca subito un incrocio ad alta tensione. L’Olanda ha chiuso il girone F in testa e ai sedicesimi affronterà il Marocco. Gli Oranje sono arrivati primi nel girone grazie a due vittorie e un pareggio, gli stessi risultati dei nordafricani che però hanno chiuso alle spalle del Brasile per il minor numero di gol segnati. Hakimi e compagni hanno già fatto vedere di cosa possono essere capaci, dopo la semifinale dello scorso anno è impossibile sottovalutarli. Occhi puntati anche sulla sfida tra il Brasile e il Giappone. La Seleçao, che ha concluso il proprio girone finendo prima, affronterà la seconda classificata del gruppo F. Giappone che finora ha totalizzato solamente una vittoria in questo Mondiale, contro la Tunisia, poi due pareggi contro Olanda e Svezia. Venendo agli altri sedicesimi già definiti, nella parte sinistra del tabellone troviamo Germania-Paraguay, Sudafrica-Canada, Olanda-Marocco e USA-Bosnia. Mentre nella parte destra Brasile-Giappone e Messico-Scozia. Nei prossimi giorni, con la fine dei gironi si definirà il quadro completo.

Le previsioni per gli ottavi: rischio Germania-Francia e Portogallo-Spagna

Il nuovo format prevede anche che il tabellone agli ottavi è già predeterminato nella struttura. Le combinazioni possibili sono ancora infinite dato che si devono ancora definire i sedicesimi, ma si può già sognare qualche scontro secolare, come la possibile sfida tra Inghilterra e Scozia, nella parte destra del tabellone, oppure un interessante Brasile-Norvegia. Ma è nella parte sinistra del tabellone dove si rischia di perdere già una delle favorite assolute alla vittoria finale: infatti agli ottavi potrebbero incontrarsi Germania e Francia. Nello stesso lato, anche Portogallo e Spagna rischiano di giocare contro già agli ottavi. Una cosa è certa: con i sedicesimi già così carichi di big match, gli ottavi di finale non potranno deludere.