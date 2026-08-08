Mondiali, Daniele Inzoli vuole “cancellare” Furlani: l'Italia sogna a Eugene. Castellani da record, Succo in finale

Non c’è solo la stella di Kelly Doualla a brillare ai Mondiali di atleta Under 20 di Eugene, Daniele Inzoli risponde ai miglioramenti del fratello Francesco e l’Italia si trova una nuova stella

Per lui gli sport americani non hanno segreti: basket, football, baseball e la capacità innata di trovare la notizia dove altri non vedono granché

La copertina è sempre per Kelly Doualla, la 16enne sprinter azzurra ha conquistato una medaglia storica con il bronzo nei 100 metri femminili. Il suo Mondiale non è terminato visto che sarà impegnata anche nella staffetta e ora l’Italia trova un’altra stella. Daniele Inzoli si qualifica in finale nel salto in lungo con la miglior misura, avvicina il primato di Furlani e risponde ai miglioramenti del fratello Francesco. Ma Eugene brillano anche Castellani e Succo.

Daniele Inzoli vuole “cancellare” Furlani

Nel salto in lungo internazionale c’è un fermento forse senza precedenti e a quanto pare sembra aver contagiato anche l’Italia. Qualche giorno fa a far notizia è stato Francesco Inzoli che ha conquistato prima il titolo italiano Under 23 e poi quello a livello assoluto: la prima volta sopra quota 8 metri gli è valsa la qualificazione agli Europei di Birmingham dove arriva con il ruolo di outsider. Ma se lo ha fatto Francesco, lo vuole fare anche Daniele in una sorta di sfida a distanza in famiglia. Ai Mondiali di Eugene il 17enne (compirà 18 anni solo tra qualche giorno) vola a 8,15 nelle qualificazioni (migliore misura di tutti), batte il suo primato personale di 22 centimetri e avvicina il record di categoria di Furlani (8,38, primato mondiale fino a qualche settimana fa). E l’Italia si trova un’altra stella tra le mani che ora può puntare anche a qualcosa di importante ai Mondiali.

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Non solo Doualla, Castellani da record nei 200

Uno sguardo al futuro dell’Italia indica che la staffetta 4×100 femminile può puntare a qualcosa di importante nei prossimi anni, chissà magari anche a Los Angeles. La velocità azzurra in rosa vive un momento di splendore grazie a Zaynab Dosso e a Kelly Doualla ma alle loro spalle ci sono tante atlete che reclamano spazio. E tra queste c’è anche Margherita Castellani, la 17enne umbra infatti è la prima italiana di sempre a livello juniores a rompere il muro dei 23 secondi nei 200 metri. L’azzurra si è presa il record italiano avanzando in finale ai Mondiali Under 20 con il tempo di 22”99. Il debutto in staffetta con la 4×100 è già avvenuto alle World Relays di Gabarone, e ora con Doualla può andare a formare un quartetto che punta al podio a Eugene e che può diventare la base del futuro azzurro anche in prospettiva futura.

Succo in finale nei 100 ostacoli, Crotti a un passo dal podio

Alessia Succo cerca riscatto dopo la mezza delusione degli Europei di Rieti. La primatista europea Under 18 torna a confrontarsi con le barriere alte nei 100 ostacoli e conquista l’accesso alla finale con il crono di 13”17, sperare nel podio forse sembra tanto visti i tempi della sue avversarie ma la 17enne piemontese ha dimostrato ancora una volta di avere talento da vendere. Si deve accontentare del quarto posto invece Francesco Crotti che con il suo balzo da 16,24 sperava di riuscire a salire sul podio (che rimane invece distante 12 centimetri). Per il giovanissimo azzurro però arriva il record personale e la certezza di poter essere uno dei grandi protagonisti del triplo nei prossimi anni.