Mondiali di atletica a Tokyo, Battocletti d'argento nei 10mila metri: "Un sogno"

Nadia Battocletti ha conquistato l’argento nei 10mila metri ai Mondiali di atletica in corso a Tokyo. L’atleta azzurra ha corso in 30’38″23, stabilendo il nuovo record italiano. Oro alla keniana Beatrice Chebet. “Sto vivendo un sogno. Dopo gli Europei di Roma e le Olimpiadi di Parigi, questi Mondiali di Tokyo mi hanno regalato davvero tantissime emozioni. Ho capito l’atleta che sono, e di conseguenza tutto il mio staff e la famiglia. Sono ancora incredula della gara che sono riuscita a fare”. Lo afferma Nadia Battocletti, commendando la medaglia d’argento conquistata nei 10mila metri ai Mondiali di atletica di Tokyo. “E’ stata una gara dura, davvero strong – spiega l’atleta azzurra -. Sapevano che non dovevano e non volevano portarmi all’ultimo giro o comunque agli ultimi chilometri. “Mi sembra di vivere un sogno. Ringrazio tutti. Devo ancora capire quello che ho fatto. Giovedì ci saranno i 5mila, mi concentro e penso che quello che ho fatto sia il modo giusto per poi approcciare i 5mila. La mia vita e’ cambiata tantissimo dall’anno scorso: questo mi fa davvero molto piacere perche’ a casa mi arrivano i disegni dei bimbi o comunque tantissimi messaggi di affetto e questo mi fa capire che quello che sto facendo in gara e magari proprio la mia sofferenza in gara incentiva qualcuno ad avvicinarsi a questo sport. Sento tantissimo l’affetto e la vicinanza che viene dalla mia famiglia, da mia mamma, da mio papà, dal mio fidanzato, dal mio paesino e da tutte le persone che mi circondano e da tutte quelle che seguono l’atletica”, conclude Battocletti. (NPK) Fonte: u.s. Casa Italia