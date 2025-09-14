“Significa veramente tanto questa medaglia per me perché a distanza di 4 anni ritorno in un posto magico, appunto dopo Tokyo, e soprattutto una medaglia che arrivo dopo un’Olimpiade, quella scorsa, passata non benissimo”. Così Antonella Palmisano dopo la vittoria della medaglia d’argento oggi, nella prima giornata dei Mondiali di atletica leggera a Tokyo, dove ha conquistato il secondo posto nella 35 km di marcia che ha aperto il programma dell’evento. “Una gara come la 35 km, che è nata un po’ come una sfida dove al principio non la volevo fare. Oggi per me è stata la seconda volta e devo dire che non è stata facilissima perché ho avuto dei problemi in gara tra l’idratazione e i crampi. Ma il concetto di resilienza è questo: dopo tutto ciò che è successo in gara, era cercare di arrivare al traguardo in maniera diversa dall’anno scorso e quindi conquistare questo argento che mi mancava, quindi sono contenta di questo”, ha aggiunto l’atleta. Fonte Usa casa atletica (NPK)
Mondiali di atletica, Palmisano d'argento nella 35 km di marcia
