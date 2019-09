Archiviate la prima e la seconda fase del Mondiale di basket si entra nei quarti di finale.

Purtroppo l’Italia, come è noto, non ci sarà: restano in corsa Stati Uniti, Francia, Argentina, Serbia, Spagna, Polonia, Australia e Repubblica Ceca. Gli incontri si giocheranno alle 13 e alle 15, ora italiana.

Martedì:

Ore 13

Argentina – Serbia

Ore 15

Spagna-Polonia

Mercoledì:

Ore 13

Stati Uniti-Francia

Ore 15

Australia-Repubblica Ceca

SPORTAL.IT | 09-09-2019 17:33