Mondiali di calcio, si parte: favorite, calendario e tv

Il grande giorno è arrivato: Russia-Arabia Saudita, in programma allo stadio Luzhniki di Mosca alle 17, apre la 21esima edizione dei Mondiali. Per la prima volta in 60 anni non ci sarà l'Italia, eliminata allo spareggio dalla Svezia. Assenti illustri anche l'Olanda tre volte finalista, il Cile detentore della Copa America, gli Stati Uniti, campioni nella Gold Cup, e il Camerun vincitore della Coppa d'Africa.

I bookmakers sono d'accordo su chi sia la favorita numero uno: il Brasile a caccia del suo sesto titolo è quotato mediamente a 5, seguito da Germania (5,75), Spagna (7), Francia (7,50) e Argentina (9). Possibile sorpresa da parte di Belgio (12), Inghilterra (18) e Portogallo (28), mentre i padroni di casa della Russia sono quotati a 60. A 1000 Tunisia, Panama e Arabia Saudita. Nelle ultime 3 competizioni ha sempre vinto un'europea (Italia, Spagna e Germania) mentre dal 1962 al 2006 c'è sempre stata un'alternanza al vertice tra l'Europa e il sud dell'America. Possibile quindi una riscossa delle sudamericane: sarà il Mondiale di Neymar o Messi?

Il calendario completo del Mondiale:

14 giugno: ore 17 Russia-Arabia Saudita su Canale 5

15 giugno: ore 14 Egitto-Uruguay su Italia 1; ore 17 Marocco-Iran Italia 1; ore 20 Portogallo-Spagna su Canale 5

16 giugno: ore 12 Francia-Australia su Italia 1; ore 15 Argentina-Islanda su Italia 1; ore 18 Perù-Danimarca su Italia 1; ore 21 Croazia-Nigeria su Italia 1

17 giugno: ore 14 Costa Rica-Serbia su Italia 1; ore 17 Germania-Messico su Italia 1; ore 20 Brasile-Svizzera su Canale 5

18 giugno: ore 14 Svezia-Corea del Sud su Italia 1; ore 17 Belgio-Panama su Italia 1; ore 20 Tunisia-Inghilterra su Canale 5

19 giugno: ore 14 Colombia-Giappone su Italia 1; ore 17 Polonia-Senega su Italia 1; ore 20 Russia-Egitto su Italia 1

20 giugno: ore 14 Portogallo-Marocco su Italia 1; ore 17 Uruguay-Arabia Saudita su Italia 1; ore 20 Iran-Spagna su Italia1

21 giugno: ore 14 Danimarca-Australia su Italia 1; ore 17 Francia-Perù su Italia 1; ore 20 Argentina-Croazia su Canale 5

22 giugno: ore 14 Brasile-Costa Rica su Italia 1; ore 17 Nigeria-Islanda su Italia 1; ore 20 Serbia-Svizzera su Italia 1

23 giugno: ore 14 Belgio-Tunisia su Italia 1; ore 17 Corea del Sud-Messico su Italia 1; ore 20 Germania-Svezia su Italia 1

24 giugno: ore 14 Inghilterra-Panama su Italia 1; ore 17 Giappone-Senegal su Italia 1; ore 20 Polonia-Colombia su Italia 1

25 giugno: ore 16 Uruguay-Russia su Italia 1; ore 16 Arabia Saudita-Egitto su Canale 20; ore 20 Spagna-Marocco su Italia 1; ore 20 Iran-Portogallo su Canale 20

26 giugno: ore 16 Danimarca-Francia su Italia 1; ore 16 Australia-Perù su Canale 20; ore 20 Nigeria-Argentina su Italia 1; ore 20 Islanda-Croazia su Canale 20

27 giugno: ore 16 Corea del Sud-Germania su Italia 1; ore 16 Messico-Svezia su Canale 20; ore 20 Serbia-Brasile su Italia 1; ore 20 Svizzera-Costa Rica su Canale 20

28 giugno: ore 16 Senegal-Colombia su Italia 1; ore 16 Giappone-Polonia su Canale 20; ore 20 Inghilterra-Belgio su Italia 1; ore 20 Panama-Tunisia su Canale 20

Ottavi di finale: 30 giugno, 1°, 2 e 3 luglio alle 16 e alle 20 su Canale 5

Quarti di finale: 6 e 7 luglio alle 16 e alle 20 su Canale 5

Semifinali: 10 e 11 luglio alle 20 su Canale 5

Finale terzo e quarto posto: 14 luglio alle 16 su Canale 5

Finale: 15 luglio alle 17 su Canale 5

SPORTAL.IT | 14-06-2018 10:05