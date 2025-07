Mondiali di nuoto e pallanuoto Singapore 2025, il programma di oggi 20 luglio 2025

Le gare di oggi ai Mondiali in corso: a Singapore vedremo in vasca la pallanuoto, staffetta e nuoto artistico che entra nel vivo

Oggi domenica 20 luglio occhi puntati sulla pallanuoto a Singapore in questi Mondiali 2025 con, da segnalare, le gare di nuoto artistico e la staffetta.

Mondiali Singapore, che cosa c’è il 20 luglio

Tra il 16 e il 20 di luglio, infatti, sono previste le gare clou sulla spiaggia di Palawan dell’isola di Sentosa, in cui si terranno le gare di nuoto in acque libere che ha visto assegnare all’Italia due medaglie importantissime, firmate nella 10 km di mercoledì 16 luglio da Gregorio Paltrinieri e da Ginevra Taddeucci.

La pallanuoto, come anticipato a più riprese, in vasca in occasione di questi Mondiali andrà in scena dall’11 al 24 luglio mentre il nuoto artistico è previsto dal 18 al 25 luglio, i tuffi dalle grandi altezze terranno banco dal 24 al 27 luglio, con l’avvio dei tuffi dal 26 luglio e conclusione il 3 agosto. Il nuoto è in calendario, a chiusura di questa edizione, dal 27 luglio al 3 agosto.

Domenica 20 luglio

Di seguito elenchiamo le partite previste, che riguardano il torneo di pallanuoto, la staffetta e il nuoto artistico:

02.00 NUOTO DI FONDO – Staffetta 4×1500 metri mista

03.00 PALLANUOTO – Finale 15° posto perd. 25-perd. 26

04.00 NUOTO ARTISTICO – Solo libero donne (preliminari)

04.35 PALLANUOTO – Finale 13° posto vinc. 25-vinc. 26

06.10 PALLANUOTO – Semifinali 9° posto perd. 27-perd. 29 (33)

07.45 PALLANUOTO – Semifinali 9° posto perd. 28-perd. 30 (34)

10.00 PALLANUOTO – Quarti di finale 1A-vinc. 29 (35)

11.35 PALLANUOTO – Quarti di finale 1B-vinc. 30 (36)

12.30 NUOTO ARTISTICO – Squadra libero (finale)

13.10 PALLANUOTO – Quarti di finale 1C-vinc. 27 (37)

14.45 PALLANUOTO – Quarti di finale 1D-vinc. 28 (38)

Dove vedere in tv e streaming i Mondiali di nuoto

I Mondiali 2025 degli sport acquatici in programma a Singapore saranno trasmessi in diretta tv su Rai 2 HD, Rai Sport HD, Sky Sport Uno e Sky Sport Mix, mentre la diretta streaming sarà garantita da Rai Play, Sky Go e NOW. Riassumendo, l’offerta tv e delle piattaforme digitali dovrebbe corrispondere: