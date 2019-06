Mondiali donne: Inghilterra inarrestabile, super rimonta Argentina

L'Inghilterra nel nome della sua cannoniera Ellen White (due gol per lei, al 14' e all'84') batte il Giappone per 2-0 ai Mondiali femminili di calcio e vince a punteggio pieno il Girone D. Anche le nipponiche, però, festeggiano l'approdo agli ottavi di finale nonostante la sconfitta: per loro decisiva risulta la vittoria sulla Scozia nella seconda partita.

L'Argentina infatti è costretta a uno spettacolare 3-3 proprio dalla Scozia, che se non altro abbandona la competizione raccogliendo un punto. Non mancano però i rimpianti, dato che l'Albiceleste completa una clamorosa rimonta: dallo 0-3 al 3-3 finale. Risultato sbloccato da Little dopo 19' minuti, raddoppio di Beattie al 49' e terzo gol scozzese firmato da Cuthbert al 69'. Un pareggio, a venti minuti dalla fine, appare improbabile. E invece arriva: al 74' accorcia Menendez, cinque minuti dopo arriva lo sfortunato autogol di Alexander, portiere della Scozia. Quindi, a tempo abbondantemente scaduto, arriva il rigore trasformato (al secondo tentativo) da Bonsegundo al 94'.

