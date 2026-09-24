Mondiali donne, Italia U20-Spagna, moviola: solo il Var evita un’umiliazione alle azzurrine, che batosta

La prova dell’arbitro Pesu nella semifinale dei Mondiali femminili Under 20 a Lodz analizzata al microscopio, la rumena ha ammonito due azzurrine

Nella sua carriera ha seguito numerose manifestazioni sportive e collaborato con agenzie e testate. Esperienza, competenza, conoscenza e memoria storica. Si occupa prevalentemente di calcio

Nonostante la solida esperienza internazionale, e comunque dopo aver diretto con autorità e puntualià, ha avuto bisogno due volte del Var l’arbitro Pisu nella semifinale dei Mondiali femminili Under 20. Vediamo cosa è successo a Lodz.

Italia-Spagna, i casi da moviola

Questi gli episodi dubbi della gara. Al 33′ arriva il meritato vantaggio della Spagna che stava dominando dall’inizio: segna Alba Cerrato, ben imbeccata e brava a scattare sul filo del fuorigioco, ma l’arbitra rumena Pesu, richiamata al Var, annulla tutto per un iniziale fallo su Pellegrino Cimò. A cinque minuti dall’intervallo, quando l’Italia sembrava poter imbrigliare l’attacco iberico, ecco arrivare il vantaggio delle ragazze di Aznar, con un cross di Agote dalla destra che intraprende una traiettoria beffarda dopo il tocco di Gallo: la parabola sorprende Belli che non riesce a smanacciare la sfera oltre il palo. Rete valida.

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Secondo gol annullato

Nella ripresa al 57′ arriva il raddoppio, con l’accelerazione di Agote in contropiede che serve a Pau la più comoda delle palle da spingere soltanto in rete. Primo giallo all’85’, è per Zamboni per fallo su Dorado. All’87’ Agote cala il tris ma la rete viene annullata alla Spagna per un precedente fallo di mano dopo la revisione al Var. Al 90′ ammonita Venturelli e dopo 5′ di recupero finisce 2-0 per la Spagna che vola in finale.

Chi è l’arbitro Pesu

Ionela Pesu, nata a Segarcea, in Romania, il 4 settembre del 1989, dal 2005 è arbitro FIFA e ha un’esperienza internazionale di rilievo nel calcio femminile e giovanile, avendo arbitrato incontri in UEFA Women’s Champions League, Campionato Europeo Femminile UEFA (Women’s EURO 2025) Nazionali giovanili (tra cui le fasi finali dei Mondiali femminili Under-17 e Under-20) e SuperLiga romena (massimo campionato maschile e femminile)

L’arbitro ha ammonito due giocatrici

Coadiuvato dagli assistenti Costantinescu (ROM) e Hyvoenen (FIN) con IV Ufficiale: Araya (CRC), l’arbitro del match ha ammonito Zamboni e Venturelli.