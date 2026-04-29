Mondiali doppio misto curling 2026, Constantini e Mosaner ribaltano la Svizzera e iniziano a sognare

Ancora una straordinaria vittoria del duo azzurro che non si smentisce anche contro i padroni di casa, a Ginevra

Giornalista professionista dal 2007, scrive per curiosità personale e necessità: soprattutto di calcio, di sport e dei suoi protagonisti, concedendosi innocenti evasioni nell'ambito della creazione di format. Un tempo ala destra, oggi si sente a suo agio nel ruolo di libero. Cura una classifica riservata dei migliori 5 calciatori di sempre.

Non deludono, Stefania Constantini e Amos Mosaner che anche oggi mettono a segno il loro obiettivo dopo aver sofferto (anche troppo) contro la Svizzera. Sul ghiaccio di Ginevra, la coppia azzurra già vincitrice dell’oro olimpico del 2022 supera 8-4 il duo elvetico nonostante il favore del pubblico, un appannamento iniziale e qualche concessione di troppo forse.

Mondiali curling doppio misto, Italia ok

L’Italia del doppio misto, però, sa ritrovarsi e conquista così il 6° successo a fronte di 7 match finora disputati in questo Mondiale con un impatto positivo. Il risultato in questione permette agli Azzurri di restare in vetta alla classifica del Gruppo B, con un record identico (6-1) rispetto a quello del Canada (che li precedeva) ma sempre considerando che l’Italia ha perso lo scontro diretto col duo nordamericano.

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Svizzera superata, ma che sofferenza

Contro Stefanie Berset e Philipp Hoesli, la coppia azzurra ha recuperato un parziale di 4-0 che ha portato il punteggio complessivo sul 5-1 in suo favore, sbloccando una situazione complicata. Una sfida di testa che si è conclusa con il punteggio finale di 8-4.

Con questo successo, Constantini–Mosaner guardano con ottimismo ai Playoff, pur consapevoli che non dovrà mancare concentrazione in vista della Corea (giovedì 30 aprile, ore 10:00) e della Scozia (il 30 aprile, ma alle 19:00).