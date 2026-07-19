Furie Rosse e Albiceleste si sfidano nella finalissima del torneo iridato. Ecco l'orario del calcio d'inizio e le probabili scelte di De La Fuente e Scaloni: occhi su Yamal e Messi

Giornalista pubblicista e speaker radiofonico, per Virgilio Sport si occupa di calcio con uno sguardo attento e competente sui campionati di Serie B e Serie C

È il giorno della finale dei Mondiali 2026. 90 minuti dividono Spagna ed Argentina dal titolo e dalla gloria eterna. Le Furie Rosse sono reduci dalla prestigiosa vittoria contro la Francia, completamente annichilita dagli uomini di De La Fuente, mentre l’Albiceleste è riuscita ad avere la meglio sull’Inghilterra al termine di una semifinale ricca di colpi di scena. Una battaglia vinta soltanto al minuto 92, in rimonta. Ora, la possibilità di portare a casa il secondo Mondiale consecutivo, impresa riuscita solo a Brasile ed Italia. Di seguito tutte le informazioni su orario, diretta tv e streaming di Spagna-Argentina.

Finale Mondiale, l’orario di Spagna-Argentina

La finale del Mondiale, che vedrà protagoniste la Spagna di De La Fuente e l’Argentina di Scaloni, andrà in scena nella giornata di oggi, domenica 19 luglio, alle ore 21 (italiane) nella splendida cornice del “MetLife Stadium”, impianto sportivo situato a East Rutherford nel New Jersey, nei pressi di New York. Si tratta dello stadio che ospita le partite interne sia dei New York Giants sia dei New York Jets, ed è uno dei soli due stadi della National Football League.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Spagna-Argentina Domenica 19 luglio Ore 21 (italiane) Dazn/Rai Uno/RaiPlay

Dove vedere Francia-Inghilterra in diretta tv e streaming

Spagna-Argentina, finale di questi Mondiali 2026, sarà trasmessa in diretta tv in chiaro su Rai 1 e in streaming gratuito su RaiPlay. Il match sarà visibile anche su DAZN, main broadcaster che ha trasmesso tutte le partite del Mondiale 2026. Gli abbonati potranno seguire l’incontro attraverso l’app disponibile su smart TV, smartphone, tablet, PC e su tutti i dispositivi compatibili. La diretta inizierà già nel prepartita con approfondimenti, interviste e analisi prima del fischio d’inizio, in programma alle 21.

CLICCA QUI PER LEGGERE TUTTE LE NEWS SUI MONDIALI 2026

Le probabili formazioni

Non sono previsti stravolgimenti in vista dell’ultimo atto della competizione. Spagna ed Argentina si affideranno ancora una volta ai titolarissimi, consapevoli di avere cinque cambi a disposizione e due rose ricche di campioni. Riflettori puntati su Lamine Yamal e Lionel Messi, protagonisti di un autentico scontro generazionale.

Classico 4-2-3-1 per le Furie Rosse, campioni d’Europa in carica, con Dani Olmo pronto ad agire sulla trequarti alle spalle di Oyarzabal. Yamal a destra e Alex Baena sul versante mancino, ancora preferito a Ferran Torres. In mezzo al campo spazio a Rodri e Fabian Ruiz, mentre la difesa sarà guidata da Cubarsi e Laporte. 4-4-2 per l’Albiceleste, con Messi e Julian Alvarez a formare il tandem offensivo, nonostante l’ultima rete di Lautaro Martinez, decisivo contro l’Inghilterra. Paredes ed Enzo Fernandez detteranno i tempi in mediana, con De Paul largo a destra e Mac Allister sul lato opposto.

Qui di seguito le probabili formazioni di Spagna-Argentina:

SPAGNA (4-2-3-1): Simon; Porro, Cubarsí, Laporte, Cucurella; Rodri, Ruiz; Yamal, Olmo, Baena; Oyarzabal. Ct: De La Fuente.

Simon; Porro, Cubarsí, Laporte, Cucurella; Rodri, Ruiz; Yamal, Olmo, Baena; Oyarzabal. Ct: De La Fuente. ARGENTINA (4-4-2): E. Martínez; Montiel, Romero, L. Martínez, Tagliafico; De Paul, Paredes, Fernández, Mac Allister; Messi, Álvarez. Ct: Scaloni.

Chi è l’arbitro di Spagna-Argentina

Il presidente della commissione arbitri della FIFA, Pierluigi Collina, ha affidato la direzione della finale del Mondiale allo sloveno Slavko Vincic, classe ’79 originario di Maribor, che sarà coadiuvato dai connazionali Tomaž Klančnik e Andraž Kovačič come assistenti, mentre il quarto ufficiale sarà il giordano Adham Makhadmeh.

Vincic arbitra dal 2000 ed è internazionale dal 2010. In questa edizione della massima competizione per nazionali, ha già diretto tre gare (cinque in totale ai Mondiali): Brasile-Marocco, Giordania-Algeria e Messico-Ecuador. Proprio in occasione del torneo del 2022, in Qatar, un precedente sfortunato per l’Argentina di Leo Messi: il ko all’esordio contro l’Arabia Saudita (1-2), che poi spianò ugualmente la strada all’Albiceleste verso la vittoria finale.