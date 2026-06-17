Dove vedere Portogallo-Congo, Inghilterra-Croazia, Ghana-Panama e Uzbekistan-Colombia: orari delle partite Mondiali di oggi

Il programma di mercoledì 17 giugno, in chiaro la sfida di Modric a Bellingham, Cristiano Ronaldo mette alla prova il Congo

Giornalista pubblicista e speaker radiofonico, per Virgilio Sport si occupa di calcio con uno sguardo attento e competente sui campionati di Serie B e Serie C

Ai Mondiali 2026 scocca l’ora di Cristiano Ronaldo. Dopo Mbappé e Messi, è il momento di CR7, pronto a fare il suo esordio nella competizione con il suo Portogallo, avversario della Repubblica Democratica del Congo. Non solo, perché toccherà anche all’Inghilterra del tandem Kane-Bellingham e alla Croazia dell’eterno Luka Modric, senza dimenticare Ghana-Panama e Uzbekistan-Colombia. Qui di seguito tutte le info utili per vedere in diretta tv e live in streaming le partite valide per la prima giornata della fase a gironi.

Mondiali 2026, il programma e gli orari delle partite di oggi

Dopo aver assistito all’esordio di Leo Messi con l’Argentina campione in carica, sarà proprio Cristiano Ronaldo ad aprire la serata (italiana) con il Portogallo di Roberto Martinez, chiamato a superare l’ostacolo Congo al debutto. In un girone K completato da Colombia e Uzbekistan, i lusitani non possono sbagliare se vogliono subito mettere in discesa il discorso qualificazione, con particolare riferimento al primato nel gruppo. Poco più tardi, spazio al duello tra Jude Bellingham e Luka Modric in mezzo al campo, con Harry Kane che si candida per essere uno dei capocannonieri del torneo.

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Entrambe le sfide, come di consueto, saranno trasmesse in diretta su DAZN. In esclusiva Portogallo-Repubblica Democratica del Congo, mentre per Inghilterra-Croazia è prevista la diretta tv in chiaro su Rai Uno. Servizio streaming attivo su Dazn e RaiPlay (solo per il match del Dallas Stadium), con le omonime applicazioni mobili scaricabili gratuitamente su Play Store e App Store e accessibili tramite un semplice login, previo abbonamento (su DAZN).

Portogallo-R.D. Congo Mercoledì 17 giugno ore 19 (italiane) DAZN Inghilterra-Croazia Mercoledì 17 giugno ore 22 (italiane) DAZN/Rai Uno

Le gare della notte: tutte le info

Non è finita qui. Sarà una notte ricca di calcio, grazie al fusorario e alla presenza in calendario delle sfide Ghana-Panama e Uzbekistan-Colombia. Il primo dei due confronti ha già il sapore di spareggio per il terzo posto nel raggruppamento, considerando la forza e i valori tecnici di Inghilterra e Croazia, ma una vittoria potrebbe consentire a ghanesi o panamensi di mettere in seria difficoltà le grandi favorite del girone L. Grande curiosità, invece, accompagna i Cafeteros, alla fine di un ciclo con la stella James Rodriguez e chiamati a vedersela con la nazionale guidata dall’ex Roma Shomurodov.

Diretta esclusiva su DAZN per Ghana-Panama e Uzbekistan-Colombia, con live streaming sull’omonima applicazione mobile, che è possibile scaricare su smartphone e tablet, prima di effettuare un semplice login, previo abbonamento. Aggiornamenti in tempo reale sui canali social ufficiali delle Federazioni coinvolte, pronte a chiudere la prima giornata della fase a gironi dei Mondiali.

Ghana-Panama Giovedì 18 giugno ore 01:00 (italiane) DAZN Uzbekistan-Colombia Giovedì 18 giugno ore 04:00 (italiane) DAZN

Le probabili formazioni di Portogallo-Congo

Il Portogallo, guidato da un totem come Cristiano Ronaldo, si prepara ad affrontare la Repubblica Democratica del Congo con il classico 4-3-3, collaudato nel corso delle qualificazioni. Tridente formato da Bernardo Silva, Cristiano Ronaldo e Pedro Neto, mentre la linea mediana sarà presidiata da Joao Neves, Bruo Fernandes e Vitinha. Un centrocampo stellare, con una difesa guidata dalla fisicità e dall’esperienza di Ruben Dias, affiancato da Inacio. Sulle corsie esterne spingeranno Joao Cancelo e Nuno Mendes. Tra i pali Diogo Costa.

5-3-2 più accorto per la selezione africana, con Mpasi in porta e il trio Kapuadi-Tuanzebe-Mbemba a contenere le incursioni centrali della nazionale portoghese. Sulle fasce agiranno Wan-Bissaka e Masuaku, mentre a centrocampo ci saranno Moutoussamy, Sadiki e Mukau. Davanti chance per Wissa e Bakambu.

Qui di seguito le probabili formazioni di Portogallo-Congo:

PORTOGALLO (4-3-3): D. Costa; J. Cancelo, R. Dias, Inacio, Nuno Mendes; Joao Neves, B. Fernandes, Vitinha; Bernardo Silva, Ronaldo, P. Neto. CT: Roberto Martinez.

R.D. CONGO (5-3-2): Mpasi; Wan-Bissaka, Kapuadi, Tuanzebe, Mbemba, Masuaku; Moutoussamy, Sadiki, Mukau; Wissa, Bakambu. CT: Sébastien Desabre.

Inghilterra-Croazia, le ultime sulle formazioni

Aspettative e pressioni. L’Inghilterra, reduce dalla seconda finale consecutiva persa a livello europeo (contro l’Italia prima, contro la Spagna poi), si affaccia a questo Mondiale con la consapevolezza di non essere più una semplice sorpresa. Squadra matura, con scelte e convocazioni sorprendenti da parte di un ct che ha lasciato serenamente a casa profili di rilievo. Thomas Tuchel va per la sua strada. 4-2-3-1, con Harry Kane al centro dell’attacco, Madueke a destra e Gordon sul versante mancino. Sulla trequarti resta intoccabile Jude Bellingham. Anderson e Rice dovrebbero comporre la diga davanti alla difesa guidata da Stones e Konsa.

3-4-2-1 di matrice gasperiniana per la Croazia di Zlatko Dalic, con Luka Modric all’ultimo ballo in Nazionale e, probabilmente, in carriera. Il faro del centrocampo croato risulta ancora insostituibile, con Kovacic al suo fianco. Stanisic e Perisic sulle rispettive corsie di competenza, mentre toccherà a Sucic e Baturina supportare l’unica punta Musa. Tanti i calciatori passati o cresciuti nel campionato italiano.

Ecco le probabili formazioni di Inghilterra-Croazia:

INGHILTERRA (4-2-3-1): Pickford; James, Stones, Konsa, O’Reilly; Anderson, Rice; Madueke, Bellingham, Gordon; Kane. CT: Thomas Tuchel.

CROAZIA (3-4-2-1): Livakovic; Sutalo, Vuskovic, Gvardiol; Stanisic, Modric, Kovacic, Perisic; Sucic, Baturina; Musa. CT: Zlatko Dalić.