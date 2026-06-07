Mondiali: ecco il Trionda, il pallone col sensore. Dal Tango ’78 all’Azteca, quante storie

Il nuovo pallone ufficiale dei Mondiali 2026 che unisce design e tecnologia: sensore interno, dati in tempo reale e supporto decisivo al VAR.

Fiorella Mannoia cantava “Come si cambia” ed oggi ad essere cambiata è anche la storia dei Mondiali raccontata attraverso un pallone, protagonista silenzioso che da quasi un secolo accompagna le imprese dei campioni. Dal cuoio pesante delle prime edizioni ai sensori collegati in tempo reale con il VAR. Ogni generazione ha avuto il suo simbolo: il Telstar che nel 1970 rivoluzionò il design con i celebri pentagoni neri pensati per la televisione, il Tango diventato un’icona degli anni Settanta e Ottanta, l’Azteca che inaugurò l’era dei materiali sintetici, fino ai moderni Fevernova, Teamgeist, Jabulani, Brazuca e Al Rihla. Ognuno ha segnato un passo avanti nella ricerca di precisione, aerodinamica e controllo. Oggi, però, il viaggio compie un ulteriore salto nel futuro: il Mondiale 2026 sarà giocato con Trionda, il pallone più tecnologico mai realizzato, capace non solo di volare in campo ma anche di dialogare con gli arbitri grazie a un sensore che trasmette dati 500 volte al secondo al sistema VAR.

Un omaggio ai tre Paesi ospitanti

L’Adidas ha svelato a New York il pallone ufficiale del torneo. Si chiama Trionda e rappresenta un tributo alle tre nazioni che ospiteranno la competizione: Stati Uniti, Messico e Canada.

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Il design richiama il concetto di unione attraverso tre elementi distintivi che convergono in un’unica struttura. Ogni pannello del pallone integra infatti simboli nazionali: la foglia d’acero canadese, l’aquila messicana e le stelle della bandiera statunitense. Come spiegato da Solene Stoermann, global category director football hardware di Adidas, “Le tre parti confluiscono al centro del pannello per formare un triangolo, in segno d’unione”.

Un design ispirato alla “ola”

Le linee sinuose che caratterizzano la grafica richiamano la celebre “ola”, conosciuta a livello internazionale anche come “Mexican wave”. Un riferimento simbolico che celebra la passione dei tifosi e il legame tra i tre Paesi organizzatori.

La superficie del pallone presenta inoltre una texture in rilievo composta da miniature dei simboli nazionali, progettata per migliorare il controllo durante il gioco. A completare il look ci sono dettagli dorati che richiamano il trofeo mondiale che verrà assegnato il 19 luglio al MetLife Stadium.

L’impatto visivo ricorda quello del celebre Brazuca utilizzato ai Mondiali del 2014. Un accostamento che Adidas non nasconde. Sam Handy, general manager di Adidas Football, ha infatti spiegato: “Una piccolissima influenza c’è, nella fluidità del design. Ma ogni Mondiale rappresenta una porta d’accesso al calcio per una nuova generazione di tifosi e l’inizio di una nuova era per chi ne è già appassionato. Il pallone deve segnalare questo cambiamento. Trionda è colorato, luminoso, ottimistico”.

Testato in tutto il Nord America

L’edizione 2026 sarà la più estesa della storia per dimensioni geografiche. Le 16 città ospitanti sono distribuite tra Canada, Stati Uniti e Messico, con distanze enormi tra alcune sedi, da Vancouver fino a Città del Messico.

Per questo motivo Adidas ha effettuato una lunga fase di collaudi in differenti condizioni climatiche e ambientali. L’amministratore delegato Bjoern Gulden ha sottolineato: “Il pallone è stato testato in tutte e tre le nazioni ospitanti, in tutte le condizioni climatiche. È il miglior pallone possibile. È un pezzo di tecnologia, di arte”.

Il cuore tecnologico di Trionda

La principale innovazione del nuovo pallone è nascosta al suo interno. Trionda integra infatti l’ultima evoluzione della tecnologia Adidas Connected Ball, già utilizzata nelle recenti competizioni FIFA.

All’interno della struttura è presente un sensore IMU (Unità di Misura Inerziale) capace di registrare dati ben 500 volte al secondo. Il dispositivo monitora accelerazione, velocità, direzione e movimento della sfera in tre dimensioni, inviando tutte le informazioni in tempo reale alla sala VAR. Il sensore viene attivato e collegato prima di ogni partita e consente di rilevare con estrema precisione ogni contatto con il pallone.

Un aiuto decisivo per fuorigioco e falli di mano

L’obiettivo principale della tecnologia è rendere più accurate e veloci le decisioni arbitrali. Uno dei vantaggi più significativi riguarda la rilevazione del momento esatto in cui un giocatore effettua un passaggio, elemento fondamentale per valutare le situazioni di fuorigioco.

In passato l’analisi si basava esclusivamente sulle immagini video, limitate dal numero di fotogrammi registrati dalle telecamere. Grazie al sensore installato nel pallone, il sistema riesce invece a identificare con maggiore precisione l’istante del tocco. La tecnologia si rivela utile anche nei casi di possibili falli di mano, deviazioni minime o contatti difficili da individuare attraverso le sole riprese televisive.

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Una tecnologia ormai consolidata

Prima della sua introduzione nelle competizioni FIFA, il sistema è stato sottoposto a numerosi test tra il 2020 e il 2022 per verificarne l’affidabilità e la precisione.

Secondo la FIFA, il sensore è leggerissimo, ricaricabile tramite induzione e non altera in alcun modo peso, equilibrio o comportamento del pallone durante il gioco. Qualora si verificassero problemi tecnici, gli arbitri possono continuare ad affidarsi ai tradizionali sistemi VAR e al tracciamento video.

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