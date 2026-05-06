Mondiali: ecco le 35 partite in diretta sulla Rai, il Brasile solo una volta in chiaro, la Spagna forse mai

Tutti i match in onda su Dazn, alla Rai toccano 17 incontri della fase a gironi, 6 dei sedicesimi, 4 per ottavi e quarti, più semifinali e finale

Nella sua carriera ha seguito numerose manifestazioni sportive e collaborato con agenzie e testate. Esperienza, competenza, conoscenza e memoria storica. Si occupa prevalentemente di calcio

A poco più di un mese dall’inizio dei Mondiali, con ancora il punto interrogativo legato alla presenza dell’Iran, Calcioefinanza rivela il palinsesto della Rai per le telecronache dirette delle partite. Tutto il Mondiale andrà in onda solo in streaming su Dazn mentre la Rai trasmetterà solo 35 partite, scelte tra quelle tra gli orari più accessibili visto che per ragioni di fuso orario molti incontri avranno luogo nella piena notte italiana. Questo porterà a qualche “sacrificio” per le big: il Brasile andrà in diretta solo una volta, la Spagna forse mai (si deciderà il 21 giugno tra Belgio-Iran e Spagna-Arabia Saudita). Va meglio con Francia e Argentina che avranno due partite a testa.

La scelta della Rai

Le 35 partite che andranno in onda sulla Rai saranno divise tra 17 match della fase a gironi, 6 incontri dei sedicesimi di finale, 4 degli ottavi di finale, 4 dei quarti di finale, oltre alle semifinali e la finalissima. Nell’improbabile caso del ripescaggio dell’Italia ci sarebbe qualche variazione perché tutte le gare della Nazionale, anche quelle ad orari improbi, verrebbero trasmesse in diretta. Di seguito, l’elenco completo delle partite, come anticipato da Calcioefinanza.

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Le dirette della fase a gironi

11 giugno – Messico-Sud Africa, ore 21.00

12 giugno – Canada-Bosnia Erzegovina, ore 21.00

13 giugno – Brasile-Marocco, ore 24.00

14 giugno – Paesi Bassi-Giappone, ore 22.00

15 giugno – Belgio-Egitto, ore 21.00

16 giugno – Francia-Senegal, ore 21.00

17 giugno – Inghilterra-Croazia, ore 22.00

18 giugno – Svizzera-Bosnia Erzegovina, ore 21.00

19 giugno – USA-Australia, ore 21.00

20 giugno – Germania-Costa d’Avorio, ore 22.00

21 giugno – Belgio-Iran o Spagna-Arabia Saudita, ore 18.00 e 21.00

22 giugno – Argentina-Austria, ore 19.00

23 giugno – Inghilterra-Ghana, ore 22.00

24 giugno – Svizzera-Canada, ore 21.00

25 giugno – Ecuador-Germania, ore 22.00

26 giugno – Norvegia-Francia, ore 21.00

27 giugno – Panama-Inghilterra o Croazia-Ghana, ore 23.00

SEDICESIMI DI FINALE

28 giugno – 2A-2B, ore 21.00

29 giugno – 1E – 3A/B/C/D/F, ore 22.30

30 giugno – 1 I – 3C/D/F/H, ore 19.00/23.00

1° luglio – 1G – 3A/E/H/I/J, ore 21.00

2 luglio – 1H-2J, ore 20.00

3 luglio – 2D-2G, ore 19.00/23.00

OTTAVI DI FINALE

4 luglio – W73-W75, ore 22.00

5 luglio – W76-W78, ore 21.00

6 luglio – W83-W84, ore 22.00

7 luglio – W85-W87, ore 22.00

QUARTI DI FINALE

9 luglio – W89-W90, ore 22.00

10 luglio – W93-W94, ore 21.00

11 luglio – W91-W92, ore 21.00

12 luglio – W95-W96, ore 03.00

SEMIFINALI

14 luglio – W97-W99, ore 22.00

15 luglio – W98-W100, ore 21.00

FINALI

18 luglio – finale 3° posto, ore 22.00

19 luglio – finale 1° posto, ore 21.00