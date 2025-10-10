Mondiali: Estonia-Italia, formazioni, orario e dove vederla in tv e in streaming

Gli Azzurri fanno visita alla Nazionale allenata da Henn: le info sulle possibili scelte dei ct, dubbi sugli esterni per Gattuso

Settima giornata del Gruppo I delle qualificazioni ai Mondiali 2026 in Messico, Canada e Stati Uniti. L’Italia di Gattuso affronta l’Estonia alla Le Coq Arena di Tallinn, in un match cruciale per il cammino verso la qualificazione. Gli Azzurri mantengono ancora vive le speranze di superare la Norvegia di Haaland, ma il primo obiettivo resta difendere il secondo posto, che garantirebbe l’accesso ai playoff. Di seguito tutte le informazioni utili: dove vedere la partita in tv, gli orari, le probabili formazioni e la designazione arbitrale.

Dove vedere la gara in diretta tv e streaming

Estonia-Italia, valida per la settima giornata delle qualificazioni ai Mondiali 2026, è in programma sabato 11 ottobre con calcio d’inizio alle 20:45. Come di consueto per le gare della Nazionale, l’incontro sarà trasmesso in chiaro su Rai 1. Per chi preferisce lo streaming, la sfida della squadra guidata da Gattuso sarà disponibile gratuitamente su RaiPlay.

Partita: Estonia-Italia

Data: 11 ottobre 2025

Orario: 20:45

Stadio: Le Coq Arena, Tallin

Diretta tv e streaming: Rai 1, RaiPlay

Le probabili formazioni

L’Estonia, finora, ha vinto solo un match, quello contro la Moldavia. La Nazionale di Thomas Haberli Henn dovrebbe presentarsi con un 4-2-3-1 piuttosto compatto. Davanti al portiere Hein, la linea difensiva sarà formata da Schjonning-Larsen e Saliste sugli esterni, con Paskotsi e Kuusk centrali. In mediana agirà la coppia Palumets-Shein, chiamata a dare equilibrio e copertura alla squadra. Sulla trequarti spazio a Kait, Kristal e Yakovlev, con Sappinen riferimento offensivo centrale.

ESTONIA (4-2-3-1): Hein; Schjonning-Larsen, Paskotši, Kuusk, Saliste; Palumets, Shein; Kait, Kristal, Yakovlev; Sappinen. Ct. Henn.

Dopo due vittorie nelle prime due uscite, l’Italia di Gattuso cerca continuità e punta al quarto successo consecutivo nel Gruppo I. L’avversario è ancora l’Estonia, già superata a Bergamo nel debutto ufficiale del Ct. Azzurri che scenderanno in campo con il 4-4-2: davanti a Donnarumma agirà la difesa a quattro composta da Di Lorenzo e Dimarco sugli esterni, con Bastoni e Calafiori al centro. In mezzo al campo spazio a Barella e Tonali, mentre in attacco Gattuso dovrebbe affidarsi alla coppia Kean-Retegui.

Restano da sciogliere i dubbi sugli esterni offensivi: le assenze di Politano e Zaccagni aprono diverse opzioni. Le principali portano a Spinazzola e Cambiaso, con Raspadori e il neoazzurro Cambiaghi come alternative. Non è esclusa, inoltre, la soluzione con un centrocampista in più, con Cristante, per dare maggiore equilibrio alla squadra.

ITALIA (4-4-2): Donnarumma; Di Lorenzo, Calafiori, Bastoni, Dimarco; Cambiaso, Barella, Tonali, Raspadori; Kean, Retegui. Ct. Gattuso.

L’arbitro del match

A dirigere la sfida tra Estonia e Italia, in programma sabato 11 ottobre 2025, sarà l’olandese Serdar Gözübüyük. Ad assisterlo lungo le linee ci saranno i connazionali Erwin Zeinstra e Patrick Inia, mentre il ruolo di quarto ufficiale sarà affidato a Joey Kooij. Anche la sala VAR sarà interamente olandese, con Rob Dieperink al VAR e Jeroen Manschot come assistente VAR.