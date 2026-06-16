Polemica durante il Mondiale 2026 per un gesto mostrato in diretta televisiva dall'arbitro australiano Shaun Evans. Dopo l'indagine interna, la FIFA ha deciso di non adottare alcun provvedimento disciplinare.

Un figlio che si chiama Diego e la tesi di laurea sugli stadi di proprietà in Italia. Il calcio quale filo conduttore irrinunciabile tra passione e professione. Per Virgilio Sport indaga, approfondisce e scandaglia l'universo mondo dello sport per antonomasia

Una nuova controversia scuote il Mondiale 2026 e stavolta riguarda uno degli ufficiali di gara. Al centro dell’attenzione è finito Shaun Evans, arbitro australiano impegnato come assistente VAR durante la sfida tra Germania e Curaçao. Un gesto mostrato involontariamente davanti alle telecamere ha scatenato un acceso dibattito sui social e tra le organizzazioni che monitorano episodi discriminatori nel calcio. La vicenda ha rapidamente assunto una dimensione internazionale, costringendo la FIFA ad aprire un’indagine interna. Dopo alcune ore di verifiche, però, la federazione ha deciso di assolvere il direttore di gara.

Il gesto che ha acceso la polemica

Tutto è accaduto pochi minuti prima del fischio d’inizio della partita tra Germania e Curaçao. Le telecamere, come previsto dal protocollo televisivo, hanno inquadrato la sala VAR mostrando gli arbitri impegnati nelle operazioni preliminari. In quel momento Evans è stato ripreso mentre univa pollice e indice formando un cerchio con la mano capovolta. Un’immagine che ha immediatamente attirato l’attenzione di alcuni osservatori e che nel giro di pochi minuti ha iniziato a circolare sui social network. Da lì è partita una polemica destinata a raggiungere rapidamente le stanze della FIFA.

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La denuncia di Fare Network

A segnalare il caso è stata Fare Network, organizzazione che collabora con la FIFA nel monitoraggio di episodi legati a discriminazione, razzismo e comportamenti estremisti. Secondo l’associazione, il gesto mostrato da Evans potrebbe essere interpretato come un simbolo utilizzato in alcuni ambienti suprematisti e dell’estrema destra internazionale. L’organizzazione ha quindi chiesto alla federazione di approfondire l’accaduto e valutare eventuali provvedimenti. La denuncia ha generato un forte dibattito mediatico, con numerosi commentatori che hanno chiesto chiarimenti immediati. La pressione sull’organo disciplinare è aumentata nel giro di poche ore.

La difesa dell’arbitro australiano

Di fronte alle accuse, Shaun Evans ha deciso di intervenire personalmente con una dichiarazione ufficiale. Il direttore di gara ha negato qualsiasi intenzione politica o ideologica dietro quel movimento della mano. Secondo la sua versione, si sarebbe trattato di un gesto completamente involontario, assimilabile a un tic o a un movimento automatico privo di significato. Evans ha inoltre precisato di non aver voluto trasmettere alcun messaggio e di essere rimasto sorpreso dall’interpretazione data alle immagini. Una spiegazione che è stata presa in considerazione dagli investigatori della FIFA durante le verifiche.

La decisione della FIFA

Dopo aver analizzato il filmato e ascoltato le spiegazioni dell’arbitro, la Commissione Disciplinare della FIFA ha chiuso rapidamente il caso. Nella nota ufficiale diffusa dall’organismo internazionale viene specificato che non sono emerse prove di una violazione del codice etico federale. Per questo motivo Evans è stato autorizzato a proseguire regolarmente il proprio percorso all’interno del torneo. La decisione ha inevitabilmente diviso l’opinione pubblica tra chi ritiene corretta l’assoluzione e chi avrebbe preferito ulteriori approfondimenti. Dal punto di vista disciplinare, però, la vicenda viene considerata definitivamente archiviata.

Cambia anche il protocollo televisivo

Nonostante l’assenza di sanzioni, il caso ha comunque prodotto una conseguenza concreta nell’organizzazione delle trasmissioni del Mondiale. La FIFA avrebbe infatti modificato le modalità di ripresa della sala VAR durante le partite successive. Gli arbitri non vengono più mostrati frontalmente mentre attendono l’inizio delle gare, ma vengono ripresi durante l’attività operativa davanti ai monitor. Una scelta che punta a evitare nuove interpretazioni controverse e ulteriori polemiche mediatiche. L’obiettivo è mantenere l’attenzione esclusivamente sul gioco e sulle decisioni arbitrali. Una delle tante novità della rassegna nordamericana.