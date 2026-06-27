Tanti pareggi di comodo, vittorie "strane" e risultati prevedibili: tutta colpa del ripescaggio di otto terze su dodici che offre indubbi vantaggi a chi gioca dopo. La soluzione.

Pareggi che vanno bene a tutti, vittorie epiche contro squadre che non si giocano più nulla, Nazionali che possono fare i conti dei gol che servono per passare e altre invece costrette a sfidare la sorte alla cieca. Più partite più soldi, ma i Mondiali extralarge di Infantino fino a questo momento stanno regalando soprattutto più “biscotti”. Tutta colpa della formula particolare del torneo, che dopo alcune edizioni ha rispolverato il caro, vecchio ripescaggio delle migliori terze: otto su dodici, per completare il tabellone delle qualificate ai sedicesimi. Agli Europei la formula è simile, anche se le squadre sono esattamente la metà: 24, con quattro terze ripescate su sei al termine della prima fase.

Paraguay-Australia e Giappone-Svezia, pari e passa

Tra le partite dell’ultima giornata, alcune si sono concluse con un risultato già scritto: la “X”. Grazie allo 0-0 Paraguay e Australia si sono qualificate a braccetto nel gruppo D, gli “Aussie” da seconda classficata e la “Albiroja” da ripescata: una certezza, con quattro punti all’attivo. Anche Giappone e Svezia non si sono disperate per l’1-1 al termine dello scontro che ha chiuso il gruppo F: i nipponici si sono piazzati secondi nel raggruppamento, gli scandinavi terzi, ma anche qui a quota quattro punti, sufficienti a passare il turno. Insomma, pari e passa per tutte, un festival della qualificazione festeggiata pasteggiando biscotti, saporiti per chi ne ha beneficiato, indigesti per gli altri.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

La vittoria dell’Ecuador sulla Germania già qualificata

E che dire del ritorno alla formula degli “scontri diretti”, che ha consentito a diverse squadre di blindare qualificazione e primato dopo due sole partite, giocando la terza in scioltezza? Fino all’ultima edizione dei Mondiali a parità di punti valeva la differenza reti complessiva, adesso la FIFA si è uniformata al modello UEFA: a parità di punti è davanti chi ha vinto lo scontro diretto. E così la Germania, battendo la Costa d’Avorio, ha chiuso la pratica qualificazione e primato dopo due soli incontri. Nel terzo ha perso senza crucciarsi troppo contro l’Ecuador, che “aveva bisogno” della vittoria per essere ripescato. Un’impresa quasi “annunciata”, anche se è indubbiamente più romantico pensarla come Adani: “Sì, se puede”.

Il ripescaggio delle terze e il vantaggio per chi gioca dopo

Cosa c’è che non va nel format di questi Mondiali? Che le ultime partite dei 12 gironi, per ovvi motivi, non si giocano in contemporanea. Le squadre inserite nei primi gruppi non hanno troppi parametri di riferimento, quelle che giocano alla fine invece sì. Algeria e Austria (girone J), ad esempio, già sanno che un pareggio premeriebbe entrambe. Una sconfitta, anche con un solo gol di scarto, condannerebbe una della due. Il Ghana è già qualificato: si impegnerà alla morte per eliminare i croati, sapendo che il primato nel girone L è ipotecato dagli inglesi, che all’ultima giocano contro l’abbordabile Panama? E poi c’è il caso Congo: è a un punto dopo due gare ma con una vittoria sull’Uzbekistan di Cannavaro va ai sedicesimi.

Mondiali a 64 squadre e addio ripescaggi: l’unica soluzione

Per la verità la FIFA aveva pensato a un altro formato, proprio per evitare biscotti: 16 gruppi da tre, con passaggio delle prime due di ogni gironcino. Poi ci ha ripensato: troppo poche due partite “garantite” per ogni Nazionale, meglio tre. Formula che ha costretto a rispolverare i ripescaggi delle terze. Da qualsiasi angolazione la si veda, chi gioca prima ha meno chance di passare e infatti Scozia e Corea del Sud, che hanno chiuso la loro fase a gironi prima delle altre, sono state eliminate. L’unica soluzione possibile porta all’allargamento dei Mondiali a 64 squadre. Sedici gruppi da quattro, passano le prime due, senza più giochetti e biscotti. E, forse, ci sarebbe spazio anche per l’Italia.