Mondiali, Falcao ma che dici? "Nessun paese ospitante ha vinto la prima gara", Paola Ferrari annuisce poi lo corregge

Tardelli attacca Infantino e chiede rispetto per l'Italia, la conduttrice replica alle offese per il trucco vistoso e accusa i leoni da tastiera

Se nella prima puntata di “Notti Mondiali” aveva gelato lo studio stroncando lo spettacolo offerto da Messico e Sudafrica, la gara che era appena stata trasmessa dalla Rai, ieri Falcao si è reso protagonista di un’altra gaffe più clamorosa. L’ex campione brasiliano, uno degli uomini di punta degli opinionisti dell’emittente di stato dove interviene ogni giorno con Graziani e Tardelli prima e dopo le partite e nel talk show successivo, è incappato in un errore quasi inspiegabile.

La gaffe di Falcao

Al termine di Canada-Bosnia terminata 1-1, infatti, il “divino” ha fatto una considerazione tutta sballata: “Se gli Usa non battono il Paraguay nessuna squadra ospitante dei Mondiali avrà vinto all’esordio: il Messico non ha vinto e il Canada non ha vinto“. La conduttrice Paola Ferrari inizialmente annuisce (“è vero..”) poi dopo averci rimuginato su corregge in diretta l’ex Roma: “Il Messico comunque ricordiamo che ha vinto la sua partita inaugurale contro il Sudafrica”.

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Lo sfogo di Paola Ferrari

Il look della Ferrari da giorno è argomento di discussoni volgari sui social: dal trucco troppo acceso alle accuse di “essersi rifatta”, un bombardamento continuo cui la giornalista ha voluto replicare in un’intervista al Corriere della Sera: “Sono ripetitivi e poco originali. La solita barzelletta. Sfottò che non mi fanno né caldo né freddo. Quel che dà più fastidio è che nel mirino degli hater finiscano sempre e solo le donne, è una mentalità stantia che non riusciamo a superare. Puerile e stancante questa misoginia. D’altronde, qualcosa da ridire l’avranno sempre: “Se sei bella vuol dire che ti sei rifatta, però se non ti rifai sei una vecchia incartapecorita. Preferivo un mondo senza social. Peccato perché i social sono nati per ascoltare la voce di tutti e invece si sono trasformati in un luogo di odiatori e non si è riusciti a fermarli”. Oggi Paola Ferrari sta bene, ma in passato si è trovata ad affrontare gravi problemi di salute, che hanno lasciato qualche traccia, seppur oggi quasi invisibile. Sei anni fa le è stato diagnosticato un carcinoma maligno al volto che ha richiesto un profondo intervento: “Ho 24 punti in faccia”.

L’attacco di Tardelli

A Notti Mondiali poi da notare l’intervento a gamba tesa di Tardelli su Infantino. Il presidente della Fifa, scherzando, aveva detto che sarebbe servito un Mondiale 64 squadre o forse a 228 perche’ gli azzurri si qualifichino, parole che non sono piaciute all’ex centrocampista della Juve e della Nazionale: “Assolutamente ci vuole più rispetto, doveva parlare per l’arbitro somalo e fare qualcosa per riammetterlo. Non si deve permettere di dire una cosa del genere”. Meno caustico l’altro campione del mondo in studio, Ciccio G raziani: “C’è un fondo di verità, ma è una battuta fuori luogo, il calcio italiano deve guardarsi intorno”