Mondiali, Falcao ma che dici? "Nessun paese ospitante ha vinto la prima gara", Paola Ferrari annuisce poi lo corregge

Se nella prima puntata di “Notti Mondiali” aveva gelato lo studio stroncando lo spettacolo offerto da Messico e Sudafrica, la gara che era appena stata trasmessa dalla Rai, ieri Falcao si è reso protagonista di un’altra gaffe più clamorosa. L’ex campione brasiliano, uno degli uomini di punta degli opinionisti dell’emittente di stato dove interviene ogni giorno con Graziani e Tardelli prima e dopo le partite e nel talk show successivo, è incappato in un errore quasi inspiegabile.
La gaffe di Falcao
Al termine di Canada-Bosnia terminata 1-1, infatti, il “divino” ha fatto una considerazione tutta sballata: “Se gli Usa non battono il Paraguay nessuna squadra ospitante dei Mondiali avrà vinto all’esordio: il Messico non ha vinto e il Canada non ha vinto“. La conduttrice Paola Ferrari inizialmente annuisce (“è vero..”) poi dopo averci rimuginato su corregge in diretta l’ex Roma: “Il Messico comunque ricordiamo che ha vinto la sua partita inaugurale contro il Sudafrica”.
Lo sfogo di Paola Ferrari
Il look della Ferrari da giorno è argomento di discussoni volgari sui social: dal trucco troppo acceso alle accuse di “essersi rifatta”, un bombardamento continuo cui la giornalista ha voluto replicare in un’intervista al Corriere della Sera: “Sono ripetitivi e poco originali. La solita barzelletta. Sfottò che non mi fanno né caldo né freddo. Quel che dà più fastidio è che nel mirino degli hater finiscano sempre e solo le donne, è una mentalità stantia che non riusciamo a superare. Puerile e stancante questa misoginia. D’altronde, qualcosa da ridire l’avranno sempre: “Se sei bella vuol dire che ti sei rifatta, però se non ti rifai sei una vecchia incartapecorita. Preferivo un mondo senza social. Peccato perché i social sono nati per ascoltare la voce di tutti e invece si sono trasformati in un luogo di odiatori e non si è riusciti a fermarli”. Oggi Paola Ferrari sta bene, ma in passato si è trovata ad affrontare gravi problemi di salute, che hanno lasciato qualche traccia, seppur oggi quasi invisibile. Sei anni fa le è stato diagnosticato un carcinoma maligno al volto che ha richiesto un profondo intervento: “Ho 24 punti in faccia”.
L’attacco di Tardelli
A Notti Mondiali poi da notare l’intervento a gamba tesa di Tardelli su Infantino. Il presidente della Fifa, scherzando, aveva detto che sarebbe servito un Mondiale 64 squadre o forse a 228 perche’ gli azzurri si qualifichino, parole che non sono piaciute all’ex centrocampista della Juve e della Nazionale: “Assolutamente ci vuole più rispetto, doveva parlare per l’arbitro somalo e fare qualcosa per riammetterlo. Non si deve permettere di dire una cosa del genere”. Meno caustico l’altro campione del mondo in studio, Ciccio G raziani: “C’è un fondo di verità, ma è una battuta fuori luogo, il calcio italiano deve guardarsi intorno”