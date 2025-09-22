Mondiali, Federica Venturelli sulle orme di Ganna: l’incredibile rimonta vale il bronzo nella crono U-23 e sblocca l’Italia

L'Italia si sblocca nel medagliere del Mondiale di ciclismo grazie a Federica Venturelli, bronzo nella cronometro under 23 femminile dopo una bellissima rimonta

Dopo una giornata avara di soddisfazioni l’Italia ha conquistato la sua prima medaglia ai Campionati del mondo di ciclismo in corso a Kigali. A regalare la prima gioia al movimento azzurro è Federica Venturelli, che grazie a un’incredibile rimonta nel finale ha sorpassato l’australiana Felicity Wilson-Haffeden conquistando il bronzo nella cronometro Under 23 femminile alle spalle di Zoe Backstedt (oro) e Viktoria Chaldonova (argento).

Venturelli riscatta una prima giornata negativa

I Mondiali di ciclismo dell’Italia non erano certamente iniziati al meglio, con gli azzurri che privi di Filippo Ganna domenica 21 settembre hanno faticato nelle cronometro, non centrando la top-10 ne nel femminile, dove Monica Trinca Colonel si è posizionata 11esima, ne nel maschile, dove Matteo Sobrero e Mattia Cattaneo non sono andati rispettivamente oltre il 13° e 15° posto. A riscattare la prima giornata ci ha pensato il giorno seguente Venturelli con il suo bel bronzo nella cronometro Under 23 femminile.

La cronaca della gara

Partenza positiva per Federica, che riesce a non prendere troppo distacco da Wilson-Haffenden al primo intermedio che chiude con 27” di ritardo. Distacco che rimane invariato al termine del secondo intermedio con la medaglia che appare dunque più lontana nonostante l’azzurra abbia pedalato al meglio. Decisivo però il finale sulla Côte de Kimihurura, dove – contrariamente all’australiana che dopo una partenza eccellente è crollata – è protagonista di una gran bella rimonta che la porta a guadagnare 37” su Wilson–Haffenden e chiudere dunque sul gradino più basso del podio.

A trionfare è invece una splendida Backstedt, autentica dominatrice della gara. La britannica ha infatti fatto registrare distacchi importanti sin dall’inizio, raggiungendo poi vantaggi di minuti abbondanti verso la fine della gara chiudendo con il tempo di 30’56” davanti a Chòadonova (che ha chiuso a 1’50” di distanza) e, appunto, a Venturini, lontana 2’11” dalla medaglia d’oro.

Nel pomeriggio gli azzurri nella cronometro Under 23 maschile

L’Italia spera di essere ancora protagonista in questa seconda giornata dei Mondiali di ciclismo. Nel pomeriggio infatti è in programma la cronometro individuale Under 23 maschile, dove la squadra azzurra si presenta con Alessandro Borgo, che partirà alle 15:06, e Lorenzo Mark Finn, che invece correrà alle 15:36). Le speranze di medaglie sono riposte soprattutto sul secondo, classe 2006 al primo anno nella categoria ma già campione del mondo su strada a livello juniores l’anno scorso a Zurigo. Un’impresa che comunque non si presenta affatto semplice visti i tanti altri ciclisti che possono puntare al podio come Soderqvist, Widar, Alcaraz, Pericas, Varnenne, Decomble e Thornley.