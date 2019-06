Mondiali femminili, Italia-Olanda: dove vederla in tv e streaming

Sarà l’Olanda l’avversaria dell’Italia nei quarti di finale di questo Mondiale francese che sta regalando emozioni (e soddisfazioni) al popolo di calciofili, nell’estate 2019.

OLANDA, LE AVVERSARIE DELLE AZZURRE

Le orange, infatti, hanno superato il Giappone per due reti a una e grazie a una doppietta di Lieke Martens approdano a un punto del tabellone determinante. Dalla loro le ragazze hanno battuto la Cina, avversaria difficile e preparata, conquistando un altro passo verso il cielo.

DOVE VEDERE ITALIA-OLANDA IN TV E STREAMING

La partita tra Olanda e Italia è in programma sabato 29 giugno alle 15 allo Stade du Hainaut di Valenciennes (Francia). Sarà trasmessa come di consueto in diretta tv in chiaro sulle reti Rai e su Sky Sport Mondiali (canale 202). Confermata, dopo gli straordinari successi di audience di Italia-Brasile e Italia-Cina, la diretta su Rai1, a partire dalle 14.40: telecronaca di Tiziana Alla e Patrizia Panico, interviste e contributi da bordocampo di Giorgia Cardinaletti, supervisione e coordinamento di Donatella Scarnati.

Il match Italia-Olanda, valido per i quarti di finale, andrà in onda live alle 15 su Sky Sport Mondiali (canale 202) e Sky Sport Uno, anche sul digitale terrestre e a tutti gli abbonati Sky.

La telecronaca sarà affidata ad Andrea Marinozzi con il commento tecnico di Carolina Morace. Collegamenti per tutta la giornata su Sky Sport 24 con l’inviata a Valenciennes Giorgia Cenni; studi pre e post partita alle 14 e alle 17 con Alessia Tarquinio, Cecilia Salvai, Betty Bavagnoli, Giancarlo Padovan, Martina Angelini e Gaia Brunelli.

Streaming sulla piattaforma Sky Go e su Rai Play.

VIRGILIO SPORT | 29-06-2019 08:00