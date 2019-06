Mondiali femminili: è super Inghilterra, semifinale conquistata

L'Inghilterra vola alle semifinali dei Mondiali femminili grazie a una importante dimostrazione di forza contro la Norvegia, abbattuta per 3-0 a Le Havre sotto lo sguardo attento di un David Beckham presente sugli spalti per sostenere la nazionale.

Partita subito in discesa, perché il primo gol di Scott (brava a sfruttare nel migliore dei modi l'assist di Bronze) arriva quasi subito. C'è anche un palo centrato al 28' da White, che però si rifà al 40' firmando il raddoppio su gran servizio di Parris, con la difesa scandinava però fin troppo leggera. Nella ripresa Bronze firma il terzo gol con una saetta dalla distanza, ma la Norvegia non si limita a stare a guardare: i tentativi per rientrare in partita non mancano, ma chi va veramente vicino al gol è ancora una volta l'Inghilterra. Viene infatti concesso un calcio di rigore, che Parris prova a trasformare: bravissima però Hjelmseth a respingere la sua conclusione con un gran tuffo.

SPORTAL.IT | 28-06-2019 00:26