Mondiali femminili, finale Stati Uniti-Olanda

Sarà una vera e propria sfida tra continenti la finale del Mondiale femminile 2019 in Francia. A giocarsi il titolo domenica 7 luglio alle saranno infatti le campionesse del mondo in carica degli Stati Uniti e quelle d’Europa dell’Olanda.

Dopo il 2-1 degli Usa all’Inghilterra nella prima semifinale, le Oranje hanno piegato la Svezia per 1-0 grazie a un gol di Jackie Groenen realizzato durante i tempi supplementari.

Poche emozioni nei tempi regolamentari con un palo per parte, di Fischer per la Svezia e di Miedema per l’Olanda.

Olanda più fresca nei tempi supplementari così la squadra di Sarina Wiegman, che ai quarti aveva eliminato l’Italia, relega la Svezia alla finale per il terzo posto in programma sabato 6 alle 17 contro l’Inghilterra.

SPORTAL.IT | 04-07-2019 00:10