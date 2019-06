La Germania ha superato per 2-1 la Spagna nella seconda partita del Gruppo B dei Mondiali femminili in corso in Francia. Le tedesche si sono imposte grazie alla rete di Dabritz, che ha approfittato nel migliore dei modi di un errore del capitano delle iberiche Marta.

In classifica le teutoniche salgono a quota 6 punti al primo posto, la Spagna, che gioca meglio ma è poco pericolosa, resta ferma a 3. Sudafrica e Cina in campo venerdì e ancora a 0.

SPORTAL.IT | 12-06-2019 20:41