Mondiali femminili, Giacinti: "Devo ancora realizzare"

Valentina Giacinti ha commentato felice il momento delle Azzurre, ai quarti di finale del Mondiale: "Segnare in un Mondiale è un’emozione diversa, qualcosa di incredibile. Tante emozioni, anche contrastanti. Ho sorriso, poi pianto a fine partita, ma hanno tutte un sapore bellissimo. L'Olanda? Stiamo già studiando come giocano e come fermare la Miedema, una delle attaccanti più forti del mondo".

"Nessuno si aspettava un Mondiale così, neppure noi ci aspettavamo di arrivare ai quarti. Stiamo vivendo un momento magico, io sto ancora cercando di realizzare…cerco comunque di vivermi ogni singolo momento e di passarlo il più serenamente possibile, con la testa sempre sul campo. Al resto ci penseremo".

SPORTAL.IT | 27-06-2019 17:44