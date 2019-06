Mondiali femminili, Italia-Cina in diretta. Dove vederla in tv

L’esclusione degli azzurrini, più celebri e blasonati delle colleghe donne, ha amplificato le attese nei riguardi delle ragazze allenate dalla ct, Milena Bertolini. Le Azzurre scenderanno in campo per gli ottavi martedì 25 giugno per sfidare la Cina e tentare, davvero, un’impresa.

LA PROGRAMMAZIONE RAI

Bonansea e compagne sono chiamate a superare una squadra dura nei contrasti e rapida nelle ripartenze, trascinata dalla stella, Wang Shuang, la 24enne di Nanchino che gioca in Francia, nel Paris Saint Germain. Diretta streaming su RaiPlay.

La gara, in programma alle 18.00 allo Stade de La Mosson di Montpellier, sarà trasmessa in diretta su Rai1, con collegamento dalle 17.40. La telecronaca di Tiziana Alla e Patriza Panico, interviste ed interventi a bordocampo di Giorgia Cardinaletti, supervizione di Donatella Scarnati.

LA DIRETTA SU SKY

Il match, valido per gli ottavi di finale, tra Italia e Cina andrà in onda anche su Sky Sport Mondiali (canale 202) e Sky Sport Uno, anche sul digitale terrestre e a tutti gli abbonati Sky. Diretta streaming su SkyGo.

La telecronaca sarà affidata ad Andrea Marinozzi con il commento tecnico di Carolina Morace. Collegamenti per tutta la giornata su Sky Sport 24 con l’inviata a Montpellier Giorgia Cenni insieme a Katia Serra; studi pre e post partita alle 17 e alle 20 con Alessia Tarquinio, Martina Angelini, Gaia Brunelli, Betty Bavagnoli, Giancarlo Padovan e Cecilia Salvai.

VIRGILIO SPORT | 25-06-2019 09:48