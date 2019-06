Seconda vittoria su due partite per la Francia ai Mondiali di calcio femminile che disputa in casa. Le transalpine hanno piegato per 2-1 dopo una partita combattuta la Norvegia, sconfitta grazie alle reti di Gauvin e Le Sommer. Il momentaneo pareggio della nazionale ospite è arrivato grazie a un autogol di Renard.

In classifica Francia prima a punteggio pieno e a +3 su Nigeria e Norvegia.

SPORTAL.IT | 12-06-2019 23:21