Mondiali femminili, la Svezia rimonta la Germania

La Svezia batte in rimonta la Germania e si qualifica per la semifinale del Mondiale di calcio femminile in corso in Francia.

Le scandinave hanno superato per 2-1 le teutoniche: dopo il vantaggio iniziale di Magull al 16', le svedesi hanno ribaltato il risultato grazie alle reti di Jacobson al 22' e Blackstenius ad inizio ripresa. La Svezia affronterà in semifinale l'Olanda, che nel pomeriggio ha eliminato le Azzurre: nell'altro incontro, gli Stati Uniti se la vedranno con l'Inghilterra.

SPORTAL.IT | 29-06-2019 20:57