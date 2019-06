Mondiali femminili, la Svezia travolge la Thailandia

Anche la Svezia si qualifica agli ottavi di finale del Mondiale di calcio femminile in corso in Francia. Vittima sacrificale la Thailandia, che dopo il pesante 0-13 subito dagli Stati Uniti prende un'altra goleada dalle scandinave, che si impongono per 5-1. A segno Sembrant, Asllani, Rolfo, Hurtig e Rubensson, inutile per le asiatiche la rete di Sungngoen.

In classifica la Svezia sale a quota 6 punti, a +3 dagli Stati Uniti in campo in serata contro il Cile.

