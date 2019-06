Mondiali femminili, per gli Usa tutto facile

Seconda vittoria su due partite per la favoritissima nazionale degli Stati Uniti, che ai Mondiali femminili in corso in Francia si sbarazza per 3-0 del Cile grazie alle reti di Loyd (all'11' gran tiro al volo, al 35' sugli sviluppi di un corner) e Ertz. Nella ripresa la Loys sbaglia il rigore che le avrebbe fruttato la tripletta personale.

Poco male per la selezione a stelle e strisce, che mantiene la porta imbattuta e raggiunge la Svezia in testa al Gruppo F: le due squadre si sfideranno per la supremazia del girone nell'ultima partita del raggruppamento.

SPORTAL.IT | 16-06-2019 20:34