Mondiali femminili, Rapinoe trascina gli Stati Uniti

Gli Stati Uniti si confermano una potenza del calcio femminile, entrando tra le prime quattro anche nel Mondiale 2019, competizione affrontata da campionesse in carica.

Il quarto di finale più atteso vede infatti la sconfitta della Francia padrona di casa, stesa 2-1 da una doppietta di Morgan Rapinoe.

La capitana degli Usa, personaggio anche fuori dal campo per le sue posizioni antri-trumpiane, sale così a cinque reti nella manifestazione. Suo il vantaggio firmato in apertura su punizione e il raddoppio nella ripresa nel miglior momento delle padrone di casa, vicine al pareggio con Henry e Le Sommer. Vano il sigillo di Renard nel finale per la Francia.

SPORTAL.IT | 28-06-2019 23:30