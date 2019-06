Mondiali femminili, si gioca Giamaica-Italia. Dove vederla in tv

Venerdì 14 torneranno in campo le Azzurre di Milena Bertolini, stavolta a Reims: dopo l’esordio contro l’Australia, il secondo impegno mondiale di Bonansea e compagne sarà contro la Giamaica, la nazionale con l’età media più bassa dell’intera manifestazione.

DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Giamaica-Italia, in programma alle 18.00, sarà trasmessa in diretta su Rai2, con la telecronaca di Tiziana Alla e Patrizia Panico e le interviste e gli interventi a bordocampo di Giorgia Cardinaletti. Diretta in streaming anche su Rai Play. Sky Sport provvederà a trasmettere la diretta del match che gli abbonati potranno seguire anche in streaming su Sky Go.

VIRGILIO SPORT | 13-06-2019 16:40