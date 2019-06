Mondiali femminili, si gioca Italia-Brasile dove vederla in tv

Le azzurre della Nazionale italiana di calcio scendono in campo per la terza e ultima giornata del primo turno ai Mondiali femminili in corso di svolgimento in Francia. Le azzurre di Milena Bertolini dopo avere vinto sul filo di lana con l’Australia e avere dilagato con la Giamaica, affrontano addirittura il Brasile. Una sfida che rievoca uno dei grandi classici del calcio mondiale. Il calcio femminile non ha le stesse gerarchie e gli stessi blasoni di quello maschile, ma Italia-Brasile è comunque una partita che mette di fronte due compagini di buon livello, che possono recitare un ruolo importante nel mondiale francese.

Le vittorie contro Australia e Giamaica hanno generato grandissimo entusiasmo intorno alle azzurre e creato simpatia nei confronti di uno sport finora piuttosto ignorato. Le speranze sono di passare il turno in posizione ottimale per avere un ottavo di finale più abbordabile. Finora delle 23 azzurre hanno ben impressionato: la numero 1 Giuliani, la coppia di centrali Gama-Linari, la verve della Guagni e l’efficacia sotto porta di Bonansea e Girelli. Le Brasiliane dopo un buon avvio contro Giamaica (3-0 senza fatiche), sono state abbastanza clamorosamente sconfitte per 3-2 dall’Australia. Per le verdioro serve solo la vittoria. Adesso perciò mentre l’Italia è prima nella classifica del girone C con 6 punti, il Brasile di punti ne ha 3 come l’Australia, la Giamaica è ovviamente ultima a 0.

Dove vedere Italia-Brasile del mondiale femminile in tv e streaming

Italia-Brasile si gioca alle ore 21 di martedì 18 giugno. La partita viene trasmessa da Sky, che detiene i diritti per la trasmissione di tutto il mondiale femminile, però in questo caso bisogna sottoscrivere un abbonamento. Invece chi preferisce vederla in chiaro la partita è trasmessa – grande novità – anche da RaiUno e in streaming su RaiPlay, oltre che su Se invece volete seguire un bel live web potete collegarvi senza problemi a Virgilio Sport.

